Khaleb McRae lehetséges világcsúcsot futott 400 méteren

A 25 éves sportoló – aki tavaly Tokióban világbajnoki ezüstérmes volt a 4x400 méteres váltó tagjaként – pénteken 44.52 másodperc alatt teljesítette a távot az Arkansas állambeli Fayetteville-ben, a Tyson Invitational elnevezésű versenyen.

A rekord a szintén amerikai Kerron Clement nevéhez fűződik, aki 2005-ben – ugyancsak Fayetteville-ben – 44.57 mp alatt ért célba.

A nemzetközi szövetségnek (WA) most el kell döntenie, hogy elismeri-e a pénteki időt világcsúcsként. A WA technikai okokból nem ismerte el a kanadai Christopher Morales Williams gyorsabb, 44.49 másodperces idejét, amit 2024-ben futott Fayetteville-ben egy egyetemi versenyen. Az amerikai Michael Norman 2018-ban 44.52-t ért el 400 méteren a Texas állambeli College Stationben, de az ő idejét sem hitelesítették.