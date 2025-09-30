Meghalt Lukaku édesapja, korábbi válogatott labdarúgó

Roger Lukaku 1990-ben érkezett Belgiumba, pályafutása során többek között a Boom, a Seraing, a Germinal Ekeren, a Mechelen és az Oostende együttesében is játszott, emellett rövid ideig Törökországban is futballozott. Élvonalban 135 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 47 gólt szerzett. A zairei válogatottban 13-szor lépett pályára. Visszavonulása után alacsonyabb osztályban folytatta, majd később elsősorban gyermekei karrierje révén került ismét a figyelem középpontjába.

Romelu Lukaku közösségi oldalán búcsúzott édesapjától:

„Köszönöm, hogy mindent megtanítottál nekem. Örökké hálás vagyok, és értékelem mindazt, amit értem tettél. Az élet soha nem lesz már ugyanolyan. Úgy védtél és vezettél engem, ahogy senki más nem tudott volna. Soha nem leszek már ugyanaz. A fájdalom és a könnyek túl nagyok. De Isten megadja majd az erőt, hogy újraépítsem magam. Köszönök mindent, Papa!”

Roger másik fia, a korábban a Laziót erősítő Jordan szintén gyászol, ő nyolcszor kapott lehetőséget a belga válogatottban.