Nemzeti Sportrádió

Meghalt Lukaku édesapja, korábbi válogatott labdarúgó

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.30. 07:05
null
Roger Lukaku (balról a harmadik) 58 éves volt (Fotó: Imago)
Címkék
édesapa gyász Romelu Lukaku
Vasárnap, 58 éves korában elhunyt Roger Lukaku, Zaire (ma Kongói Demokratikus Köztársaság) korábbi válogatott labdarúgója, a belga kiválóság, Romelu Lukaku édesapja.

Roger Lukaku 1990-ben érkezett Belgiumba, pályafutása során többek között a Boom, a Seraing, a Germinal Ekeren, a Mechelen és az Oostende együttesében is játszott, emellett rövid ideig Törökországban is futballozott. Élvonalban 135 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 47 gólt szerzett. A zairei válogatottban 13-szor lépett pályára. Visszavonulása után alacsonyabb osztályban folytatta, majd később elsősorban gyermekei karrierje révén került ismét a figyelem középpontjába.

Romelu Lukaku közösségi oldalán búcsúzott édesapjától:

„Köszönöm, hogy mindent megtanítottál nekem. Örökké hálás vagyok, és értékelem mindazt, amit értem tettél. Az élet soha nem lesz már ugyanolyan. Úgy védtél és vezettél engem, ahogy senki más nem tudott volna. Soha nem leszek már ugyanaz. A fájdalom és a könnyek túl nagyok. De Isten megadja majd az erőt, hogy újraépítsem magam. Köszönök mindent, Papa!”

Roger másik fia, a korábban a Laziót erősítő Jordan szintén gyászol, ő nyolcszor kapott lehetőséget a belga válogatottban.

 

édesapa gyász Romelu Lukaku
Legfrissebb hírek

Gyászol Lewis Hamilton, elvesztette hű társát

F1
17 órája

Súlyosan megsérült a pályán, 21 évesen elhunyt az Arsenal korábbi akadémistája

Angol labdarúgás
2025.09.25. 21:44

Szeptember 30-án helyezik végső nyugalomra Nagy Tibort

Labdarúgó NB II
2025.09.23. 20:57

Gyász: elhunyt a férfi tenisz ikonja, Niki Pilic

Tenisz
2025.09.23. 15:22

Gyász: elhunyt a Pécs korábbi NB I-es csatára

Labdarúgó NB I
2025.09.22. 13:58

Végső búcsút vettek Takács Tibortól

Torna
2025.09.19. 14:47

„Te voltál és Te maradsz a váci futball legnagyobb legendája” – Zombori András megemlékezése Nagy Tiborról

Labdarúgó NB I
2025.09.18. 16:04

Elhunyt Könye Irma, a Honvéd sokszoros bajnok atlétája és edzője

Atlétika
2025.09.18. 14:50
Ezek is érdekelhetik