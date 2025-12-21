Gyász: elhunyt kollégánk, a párizsi olimpiáról is tudósító Csudai Sándor

Szombat hajnalban holtan találták a Városligetben, a Néprajzi Múzeum épületénél Csudai Sándor fotóriportert. „A helyszínen bajtársaink egy negyven év körüli férfi halálának tényét állapították meg” – válaszolta a Telex megkeresésére az Országos Mentőszolgálat. Csudai az épület tetejéről eshetett le.

Kollégánk 1987. május 27-én, Budapesten született, a Práter utcai szakképző iskolában tanult fényképészetet. 2008 és 2016 között a Magyar Hírlapnál dolgozott, majd a Mediaworks munkatársaként a Lokálnak, az Origónak és a Magyar Nemzetnek is fotózott. Sportfotósként ugyancsak kiváló volt, képei korábban megjelentek a Nemzeti Sport hasábjain is, a tavalyi párizsi olimpián tudósítóként vett részt. Munkásságát 2015-ben Junior Príma-díjjal, 2019-ben a legtehetségesebb 35 éven aluli fotósoknak odaítélt Hemző Károly-díjjal ismerték el, valamint többször is volt Sajtófotó-díjas és a Magyarország 365 pályázaton is többször nyert díjat.

Halálhírét Lantos Gábor, a Magyar Nemzet sportújságírója erősítette meg a Facebookon közölt emlékezésében.