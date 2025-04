Gyász: megtalálták a Csepel hajóbalesetben eltűnt erőnléti edzőjének holttestét

Mint beszámoltunk róla, Lieszkovszky Zalán április 19-én egy hajókiránduláson vízbe esett, miután Budafok-Tétény közelében ez idáig ismeretlen körülmények között felborult egy motoros kisgéphajó. A Csepel TC erőnléti edzőjét több napon át keresték a hatóságok, de múlt héten a kutatást befejezték. A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hétfői tájékoztatása szerint vasárnap délben Bölcskénél, a folyam 1552. kilométerénél holttestre bukkantak, és a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy a magyar soccaválogatott korábbi kapusát találták meg – számolt be róla a teol.hu.



Lieszkovszky Zalán a 35. életévében járt, labdarúgó-pályafutását Dunaújvárosban kezdte, majd játszott a Paksi SE korosztályos és a Paksi FC második csapatában is. Védett az NB III-as Bölcskében, a Tolna megyei I. osztályban a Tamási és a Dunaföldvár kötelékében is megfordult, de tagja volt az NB I-ben szereplő dunaújvárosi futsalcsapatnak is. A magyar soccaválogatott kapuját két világ- és egy Európa-bajnokságon őrizte, míg az utóbbi időszakban az U17-es női futballválogatottnál is szerepet vállalt.



Mint megírtuk, a hajó vezetőjét, a 34 éves Gy. Bálintot járművezetés ittas állapotban bűntette miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették. A teol.hu a múlt héten arról számolt be, hogy a TV2 hírműsora, a Tények úgy tudja, a meggyanúsított férfinak nem volt hajóvezetési engedélye.