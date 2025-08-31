Gyász: elhunyt Havasi Mihály, a Ferencváros egykori technikai vezetője

A Ferencváros labdarúgócsapata a saját hivatalos oldalain jelentette be Havasi Mihály halálhírét.

A későbbi sportvezető még 11 évesen került a klub kötelekébe, ahol 1977-ig kézilabdázott. Ezt követően is maradt a klubnál, előbb a kézisek szakosztályvezetője, majd a labdarúgók technikai vezetője lett.

1979 és 1987 között dolgozott technikai vezetőként az FTC-nél, majd az MLSZ szerződtette, ahol négy évig maradt. Visszatért a Ferencvároshoz, és ott lehetett, amikor a klub 11 év után újra bajnoki címet nyert 1992-ben, valamint története során először elindulhatott a Bajnokok Ligájában.

Nem sokkal a BL-szereplés után távozni kényszerült, FIFA-licences menedzser lett. Havasit az FTC saját halottjának tekinti.