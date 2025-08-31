Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt Havasi Mihály, a Ferencváros egykori technikai vezetője

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.31. 13:18
null
Havasi Mihály 77 éves volt (Fotó: fradi.hu)
Címkék
Havasi Mihály gyász Ferencváros
Gyászol a Ferencváros, életének 78. évében, vasárnap hajnalban elhunyt Havasi Mihály, a Ferencváros labdarúgócsapatának korábbi technikai vezetője.

A Ferencváros labdarúgócsapata a saját hivatalos oldalain jelentette be Havasi Mihály halálhírét. 

A későbbi sportvezető még 11 évesen került a klub kötelekébe, ahol 1977-ig kézilabdázott. Ezt követően is maradt a klubnál, előbb a kézisek szakosztályvezetője, majd a labdarúgók technikai vezetője lett.

1979 és 1987 között dolgozott technikai vezetőként az FTC-nél, majd az MLSZ szerződtette, ahol négy évig maradt. Visszatért a Ferencvároshoz, és ott lehetett, amikor a klub 11 év után újra bajnoki címet nyert 1992-ben, valamint története során először elindulhatott a Bajnokok Ligájában.

Nem sokkal a BL-szereplés után távozni kényszerült, FIFA-licences menedzser lett. Havasit az FTC saját halottjának tekinti.

 

 

Havasi Mihály gyász Ferencváros
Legfrissebb hírek

A Ferencváros csapata norvég ellenfelet kapott a női BL-ben

Bajnokok Ligája
3 órája

Varga Ádám: Különleges meccs vár rám a Fradi ellen

Labdarúgó NB I
5 órája

Női futball: a Ferencváros továbbjutott a BL-selejtező második köréből

Bajnokok Ligája
18 órája

Európa-liga: elkészült a Ferencváros programja

Európa-liga
18 órája

Tóth Alex meghosszabbította szerződését a Ferencvárossal – hivatalos

Labdarúgó NB I
22 órája

Nigériai támadó a Ferencváros célkeresztjében – sajtóhír

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:29

Schaffer Alfréd: futballkirály puskával

Népsport
Tegnap, 9:00

Merjünk álmodni! – Thury Gábor jegyzete

Európa-liga
2025.08.29. 23:59
Ezek is érdekelhetik