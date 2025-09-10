Holtan találtak rá a Palermo korábbi elnökére

A 41 éves Paul Baccaglinire a milánói otthonában talált rá az élettársa kedden, számos sajtóorgánum szerint az üzletember valószínűleg öngyilkosságot követett el – írja a Yahoo Sports.

Az amerikai-olasz üzletember és televíziós személyiség 2017 márciusától júliusig volt a Palermo elnöke, de mivel a csapat kiesett a Serie A-ból, lemondott tisztségéről – a „sasok” azóta nem is tudtak visszajutni az élvonalba, sőt, megjárták a negyedosztályt is, jelenleg pedig a Serie B-ben szerepelnek. Baccaglini egyébként többségi részesedést is kívánt szerezni, ám végül az üzlet meghiúsult, így maradt a klub Maurizio Zamparini tulajdonában.

A szicíliai klub is megerősítette Baccaglini halálhírét, és a közösségi oldalán részvétét fejezte ki családjának.