Gyász: elhunyt a Dallas Cowboys 24 éves játékosa

„Mély fájdalommal tudatja a Dallas Cowboys, hogy ma reggel elhunyt Marshawn Kneeland. Marshawn szeretett csapattársa és személye volt szervezetünknek. Gondolataink és imáink Marshawnnak, barátnőjének, Catalinának és családjának szólnak” – közölte a texasi klub.

Marshawn Kneeland 2001. július 8-án született a michigani Grand Rapidsben, amerikaifutballozni a wyomingi Godwin Heights középiskolában kezdett, ahol még linebacker és tight end pozícióban szerepelt, ráadásul kifejezetten eredményesen. Innen 2019-ben a Western Michigan Egyetemen folytatta, amelynek csapatát 2023-ig erősítette, majd a 2024-es játékosbörzén a második körben, összességében 56. választottként került a Dallas Cowboyshoz immár defensive endként.

Kneeland újonc szezonjában 11 mérkőzésen 14 szerelést jegyzett, a mostani kiírásban ugyan két meccset kihagyott sérülés miatt, így is 15 szerelésnél tartott, egyszer földre vitte az ellenfél irányítóját, és volt hat siettetése is. Néhány nappal ezelőtt, az Arizona Cardinals elleni november 4-i találkozón első és utolsó touchdownját is megszerezte egy blokkolt punt utáni visszahordással.

A Cowboys nem közölt részleteket Kneeland haláláról.