Gyász: elhunyt Krámerné Agócs Valéria

Krámerné Agócs Valéria (1955–2026)

Mint írták, az egykori balszélső a Ferencvárosban kezdte játékos-pályafutását, majd húszévesen a Budapest Spartacusba igazolt, ahol 1982-ig szerepelt, onnan a Vasas SC-hez vezetett az útja, amelyben 1987-es visszavonulásáig játszott. Olyan neves edzőkkel dolgozott együtt, mint Elek Gyula, Fleck Ottó, Mocsai Lajos vagy Csík János.

Négyszer nyert magyar bajnokságot és háromszor kupát. Tagja volt az FTC 1971-es bajnokcsapatának, illetve az 1972-es Magyar Kupa-győztes együttesének. A magyar válogatottban 1978 októberében az NDK ellen mutatkozott be, 69 találkozón 118 gólt szerzett.

Tagja volt az 1982-es, hazai rendezésű világbajnokságon ezüstérmet nyerő együttesnek, a szovjetek ellen 15–13-ra megnyert záró meccs volt az utolsó fellépése a nemzeti csapatban.