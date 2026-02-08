Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt Krámerné Agócs Valéria

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2026.02.08. 12:55
null
Krámerné Agócs Valéria kapura lő a Magyarország–NDK mérkőzésen, a 8. női kézilabda-világbajnokságon (Fotó: MTI/Németh Ferenc)
Címkék
FTC kézilabda Krámerné Agócs Valéria gyász
Február 5-én, 70 éves korában elhunyt a Ferencvárosi Torna Club egykori kézilabdázója, Krámerné Agócs Valéria – közölte a zöld-fehér klub hivatalos honlapja.
Krámerné Agócs Valéria (1955–2026)

Mint írták, az egykori balszélső a Ferencvárosban kezdte játékos-pályafutását, majd húszévesen a Budapest Spartacusba igazolt, ahol 1982-ig szerepelt, onnan a Vasas SC-hez vezetett az útja, amelyben 1987-es visszavonulásáig játszott. Olyan neves edzőkkel dolgozott együtt, mint Elek Gyula, Fleck Ottó, Mocsai Lajos vagy Csík János.

Négyszer nyert magyar bajnokságot és háromszor kupát. Tagja volt az FTC 1971-es bajnokcsapatának, illetve az 1972-es Magyar Kupa-győztes együttesének. A magyar válogatottban 1978 októberében az NDK ellen mutatkozott be, 69 találkozón 118 gólt szerzett. 

Tagja volt az 1982-es, hazai rendezésű világbajnokságon ezüstérmet nyerő együttesnek, a szovjetek ellen 15–13-ra megnyert záró meccs volt az utolsó fellépése a nemzeti csapatban.

Kézilabda
2025.03.14. 08:00

Agócs Valéria szenvedélye megmaradt

Hetvenéves a vb-döntős szélső.

 

 

FTC kézilabda Krámerné Agócs Valéria gyász
Legfrissebb hírek

Szélesi Zoltán: A Ferencváros egyértelműen előrébb tart, ugyanakkor a munka meghozza gyümölcsét

Labdarúgó NB I
16 órája

Már az első félidőben eldőlt, a Ferencváros három góllal legyőzte hazai pályán az Újpestet

Labdarúgó NB I
18 órája

Az FTC legyőzte a Balatonfüredet, Mikler védése is kellett a Szeged sikeréhez a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
20 órája

Jonathan Levi: Győznünk kell az Újpest ellen!

Labdarúgó NB I
Tegnap, 7:31

Gyász: elhunyt Vásáry Tamás zongoraművész

Egyéb egyéni
2026.02.06. 18:57

Gyász: elhunyt Keleti Éva fotóművész

Egyéb egyéni
2026.02.06. 18:49

Megúszta a súlyosabb sérülést az FTC leendő irányítója

Kézilabda
2026.02.06. 17:21

Derbi: Szélesi játékosként már nyert az Üllői úton, most edzőként tér vissza

Labdarúgó NB I
2026.02.06. 13:52
Ezek is érdekelhetik