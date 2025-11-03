Nemzeti Sportrádió

Tragédia Szerbiában: összeesett a hétfő esti bajnokin a Radnicski 1923 edzője, a kórházban elhunyt

2025.11.03. 21:32
Mladen Zizovic (1980–2025)
Szörnyű tragédia sokkolta a szerb sportvilágot hétfőn este: a szerb élvonal 14. fordulójában a Mladoszt–Radnicski 1923 összecsapás első félideje alatt rosszul lett a vendégek vezetőedzője, Mladen Zizovic, a kispad mellett összeesett, és ugyan gyorsan megkezdték az ellátását, a kórházba szállítás során elhunyt – adta hírül a Szabad Magyar Szó.

A vajdasági lap beszámolója szerint a 44 éves bosnyák szakember szíve nem bírta a terhelést, és bár a stadionban gyorsan megkezdték az ellátását és úgy tűnt, sikerült stabilizálni az állapotát és a légzését, a kórházba vezető úton szervezete mégis feladta a harcot. Mindössze 20 perccel azt követően, hogy a kispad mellett összeesett, megérkezett a hír, hogy nem sikerült megmenteni az életét. 

Zizovic a Mladost elleni mérkőzés 22. percében lett rosszul, amikor csapata már 2–0-ra vezetett – az első gólt a szeptember közepén Győrből, az ETO-tól megszerzett Vazsdi Szahli szerezte. Nehezen értelmezhető részlet a tragédia kapcsán, hogy miután Zizovic rosszul lett és a kispad mellett stabilizálták az állapotát és elindultak vele a mentővel a kórházba, a mérkőzés folytatódott. Majd az első félidő 41. percében, a két csapat játékosai a pályán értesültek a 44 éves szakember haláláról, s a játékvezető csak ekkor fújta le a mérkőzést.

Röviddel a mérkőzés megszakadása után az FK Radnicski 1923 Kragujevac közösségi honlapján búcsúzott edzőjétől.

„Klubunk nem csak egy nagyszerű szakembert, hanem mindenekelőtt egy jó embert, barátot és sportolót veszített el, aki tudásával, energiájával és nemességével mély nyomot hagyott mindazok szívében, akik ismerték” – írta a klub.

Zizovic a Radnicski 1923 előtt a 2024–2025-ös idényben Banja Luka-i Borac vezetőedzője volt, amellyel rövid, mindössze nyolc éven át tartó edző pályafutása legnagyobb sikereként a 2024–2025-ös idényben a Konferencialiga legjobb 16 csapata közé jutott. Az eredendően a Bajnokok Ligájában induló csapat élén a Ferencvárossal is összecsapott Zizovic a Boracot vezetve: az Európa-liga rájátszásából a zöld-fehérek a hazai 0–0 és az idegenbeli 1–1 után szétlövéssel jutottak az El alapszakaszába, a Borac pedig a Konferencialiga főtábláján folytathatta.

Zizovic idén nyáron távozott a csapattól, majd október 23-án lett a Radnicski vezetőedzője, amelyet mindössze harmadik mérkőzésén irányította hétfőn este, ám ezt a meccset nem hogy megnyerni, befejezni sem tudja már soha...

 

