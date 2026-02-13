Nemzeti Sportrádió

Hazai pályán kezdünk Ukrajna ellen a Nemzetek Ligájában – a pontos menetrend

2026.02.13. 10:11
(Fotó: Szabó Miklós)
Magyarország Nemzetek Ligája Ukrajna Grúzia Észak-Írország
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a hivatalos honlapján hozta nyilvánosságra a 2026–2027-es Nemzetek Ligája-menetrendet.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos honlapján már olvasható a 2026–2027-es Nemzetek Ligája időrendje.

A sorozat szeptember 24-én, csütörtökön kezdődik, a mieink egy nappal később, 25-én játsszák az első mérkőzésüket Ukrajna ellen, majd három nappal később Észak-Írországban lépnek pályára. Október 2-án Grúziával csapunk össze itthon, újabb három nap elteltével az ukrán válogatott lesz a pályaválasztó a mieink ellen.

A sorozat november 12-én folytatódik, a magyar válogatott 14-én Grúziában vendégszerepel, 17-én Észak-Írország ellen zárja a csoportot.

A Nemzetek Ligája sorsolását követően a Magyar Labdarúgó-szövetség meghatározta, hogy 2026-ban mely mérkőzéseken gyűjthetnek pontokat a Szurkolói Klub (SZK) tagjai, erről a szövetség a hivatalos honlapján számolt be. Eszerint a Szlovénia, Görögország, Finnország elleni találkozókon, egy Nemzetek Ligája-mérkőzésen, valamint a MOL Magyar Kupa-döntőjén résztvevő szurkolók kapnak 100-100 pontot a részvételért.

A magyar válogatott hazai mérkőzéseire ezúttal is lehetőség lesz bérletvásárlásra. A válogatott összesen 10 mérkőzést játszik a 2026-os esztendőben, ezek közül 6 találkozón lép pályára a Puskás Arénában. A bérlet a szlovénok, görögök és finnek elleni felkészülési mérkőzésekre, valamint az Ukrajna, Grúzia és Észak-Írország elleni hazai Nemzetek Ligája-találkozókra lesz érvényes.

A bérletek értékesítése február 23-án, 10 órától indul. Az első két napon az aranyszintes – az MLSZ Szurkolói Klubjában az elmúlt két évben legalább 600 pontot elérő – drukkerek vehetnek bérletet. Ezt követően február 25-én, 10 órától két napig tart az SZK-tagok elővásárlási időszaka, majd február 27-én, 10 órától az összes regisztrált szurkoló számára elérhetők lesznek a bérletek.

A bérletek árusítása március 28-ig, az első hazai mérkőzésig tart, feltéve, hogy nem fogy el előbb a vásárlásra felkínált 30 ezer darab. A bérletek a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, illetve a Szurkolói Klub iOS-en és Androidon elérhető alkalmazáson keresztül vásárolhatók meg.

A korábbiaknak megfelelően vásárlás során minden felhasználó csak egy tranzakciót indíthat, ezen belül legfeljebb négy darab bérletet vehet és egynek mindenképpen a saját nevére kell szólnia. Az elővásárlási időszakban (az első négy napon) a lehetséges négy bérlet vásárlása csak Szurkolói Klub tagok részére történhet. Az elővásárlási szakaszt követően, a publikus időszakban minden regisztrált szurkoló részére vásárolható bérlet. Változatlan az a szabály is, hogy akinek a nevére bérlet kerül regisztrálásra a jegyértékesítési rendszerben, az a személy az egyes mérkőzések jegyértékesítése során nem tud jegyet vásárolni saját magának vagy más számára.

A MAGYAR VÁLOGATOTT NEMZETEK LIGÁJA-PROGRAMJA
Szeptember 25., 20.45: Magyarország–Ukrajna
Szeptember 28., 20.45: Észak-Írország–Magyarország
Október 2., 20.45: Magyarország–Grúzia
Október 5., 20.45: Ukrajna–Magyarország
November 14., 18.00: Grúzia–Magyarország
November 17., 20.45: Magyarország–Észak-Írország

