Tragédia, kiesett a 11. emeletről a 35-szörös válogatott csatár

A román Fanatik nevű lap számolt be róla, hogy szerdán tragikus körülmények között életét vesztette Aaron Boupendza, aki egy kínai ház 11. emeletéről zuhant a mélybe. A hírt szerda délelőtt a Rapid Bucuresti vezetőedzője, Marius Sumudica is megerősítette a Gazeta Sporturilornak, majd Dieudonné Ndoumbou Likouni, a gaboni szövetség egykori elnöke is bejelentette Boupendza halálhírét.

A 35-szörös gaboni válogatott támadó pályafutása során szerepelt Franciaországban, Portugáliában, Törökországban, Katarban, Szaúd-Arábiában, az Egyesült Államokban és Romániában is, mostanáig a kínai Csöcsiang labdarúgója volt.

A Fanatik szerint a nyomozók vizsgálják, hogy baleset vagy öngyilkosság történt-e, de azt sem hagyják figyelmen kívül, hogy a csatár testvére is a házban tartózkodott, akivel összeveszett.

Boupendzát egyébként korábban megpróbálta elérni a csapata, ám a gaboni játékos nem vette fel a telefont, és igazolatlanul hiányzott az edzésről.

A 28 éves Boupendzát remek képességű, de balhés játékosnak ismerték. A Rapid Bucuresti-ben 11 meccsen öt gólt szerzett, ám fegyelmi problémák miatt távoznia kellett Romániából. A Csöcsiang 800 ezer eurót fizetett érte, hat meccsen négy gólt szerzett és két gólpasszt adott, kínai szerződése 2026 decemberéig szólt.

Boupendza a 2015–2016-os idényben bajnok volt Gabonban, Európában a legjobban a Hatayspornál ment neki, a török bajnokság gólkirálya lett 2020–2021-ben, és beválasztották az év csapatába is.