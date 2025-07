Közlekedési balesetben életét vesztette a Liverpool játékosa, Diogo Jota

A lap szerint a halálos kimenetelű baleset az A–52-es autópálya 65-ös kilométerszelvényénél történt, Palacios de Sanabria település közelében, Zamora tartományban.

Mint írták, a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool 28 éves játékosa akkor vesztette életét, amikor a jármű, amelyben Jota is utazott, letért az útról, és hatalmas lángokkal kezdett el égni. A balesetben Diogo Jota 26 éves testvére, a szintén profi labdarúgó André is elhunyt.

A rendőrséget értesítő szemtanúk szerint a kocsi kigyulladt a baleset után, a lángok a közeli növényzetre is átterjedtek.

Diogo Jotának június 22-én volt az esküvője, és éppen a nyári szabadságát töltötte – mivel a Liverpoollal nem volt érdekelt a klubvilágbajnokságon –, amikor megtörtént a tragédia. Feleségével, Rute Cardosóval három gyermeket is neveltek.

A katalán Mundo Deportivo arról számolt be: a rendőrséghez több bejelentés is érkezett a balesetről, amely hajnali 1 óra 30 perc körül történt az autópályán. A helyszínre később megérkeztek a rendőrök és a tűzoltók, majd egy sürgősségi orvosi egység is, de már csak a két sportoló halálát tudták megállapítani.

A Zamora tartományi hírportál azt írta, a két áldozatot az autó rendszámtáblája alapján tudták azonosítani, mivel a két holttest a felismerhetetlenségig összeégett.

A rendőrség csütörtökön délelőtt hivatalos közleményt adott ki, amelyben megerősítették, hogy a balesetben Diogo Jota és testvére, André Silva vesztették az életüket. Hozzátették, hogy az eddigi információk alapján egy Lamborghini előzés közben, defektes gumiabroncs miatt lesodródott az útról, az autó ezt követően kigyulladt, a két utasa pedig a helyszínen elhunyt.

Diogo Jota 2020 óta szerepelt a Liverpoolban, 182 hivatalos mérkőzésen 65 gólig és 26 gólpasszig jutott. Előtte megfordult a Wolverhamptonban, a Portóban, az Atlético Madridban és a Pacos Ferreirában is, míg a portugál válogatottban 49 mérkőzésen 14-szer volt eredményes. Testvére, André is profi labdarúgó volt, hazájában, a másodosztályban szereplő Penafielben játszott.