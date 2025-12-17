Elhunyt a legendás cseh jégkorongozó, Josef Horesovsky

A nemzetközi szövetség honlapján megemlékezett arról, hogy Horesovsky tagja volt a csehszlovákok 1972-es vb-aranyérmes válogatottjának, ezen kívül volt vb-második (1971) és -harmadik (1969, 1970, 1973) is, két olimpiáról pedig éremmel térhetett haza, 1968-ban ezüsttel – amikor is a viadal legjobb védőjének választották –, 1972-ben pedig bronzzal. Így valamennyi tornán, amelyen játszhatott, dobogós lett vele a csehszlovák gárda.

Később bekerült a hazája legjobbjait tömörítő Hírességek Csarnokába. Az 1968-as olimpiát követően – amikor még csak 22 éves volt – az észak-amerikai profi ligában (NHL) érdekelt St. Louis Blues szerette volna leigazolni, ám a kommunista vezetés ehhez nem járult hozzá.

Visszavonulását követően volt a Ceské Budejovice és a Sparta Praha vezetőedzője is.