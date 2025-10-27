Gyász: elhunyt a Görög Olimpiai Bizottság volt elnöke

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hétfői közleményében úgy fogalmazott, hogy a sportdiplomata az egész életét az ötkarikás mozgalomnak szentelte. Kirsty Coventry NOB-elnök azt mondta: Lambisz Nikolau minden lélegzetvételével az olimpiai eszmét szolgálta.

Nikolau 1986-tól volt a NOB tagja, 2016 óta tiszteletbeli tagként tevékenykedett. Két időszakban – 1985 és 1992, majd 1997 és 2004 között – vezette a Görög Olimpiai Bizottságot, és összesen 16 évig dolgozott az Európai Olimpiai Bizottság végrehajtó testületében.

Egyik motorja volt a 2004-es athéni kandidálásnak, majd a játékok szervezőbizottságának alelnöke lett. 2001-ben beválasztották a NOB végrehajtó bizottságába, 2005 és 2009 között a szervezet alelnökeként munkálkodott.

A NOB – tisztelete jeléül – három napig félárbócra ereszti az olimpiai lobogót Lausanne-ben, az Olimpiai Házban.