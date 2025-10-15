Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt Madár Gábor, a ZTE korábbi vezetőedzője

2025.10.15. 14:54
Madár Gábor három nappal a 87. születésnapja előtt hunyt el (Fotó: ZTE FC Zalaegerszeg)
Címkék
ZTE NB I Madár Gábor gyász Zalaegerszeg
Életének 87. évében elhunyt Madár Gábor, aki vezetőedzőként két alkalommal is az élvonalba vezette a Zalaegerszegi TE labdarúgócsapatát.

Madár Gábor Vácott kezdte labdarúgó-pályafutását, majd Zalaegerszegre került, ahol tagja volt az NB I-es feljutást kiharcoló csapatnak, ő azonban a zalaiak NB I-es csapatában már nem játszott. Két zalaegerszegi időszaka között futballozott Szombathelyen is, a Haladásban 9 élvonalbeli meccsen lépett pályára az 1959–1960-as idényben.

1972-ben vonult vissza, majd elkezdte edzői pályafutását, főleg a ZTE-t segítette szakmai tudásával. 1991-ben és 1994-ben is ő juttatta fel az NB I-be a megyeszékhely első számú csapatát. Emellett Nagykanizsán, Kaposváron, Sopronban, Körmenden és Hévízen is dolgozott.

Haláláról egykori csapatai közül a Kaposvári Rákóczi is beszámolt. Madár az 1985–1986-os idényben irányította a somogyi csapatot.

„Remek futballista volt, kiváló ballábas játékos. Sokáig nagyon jó, baráti viszonyt ápoltunk, megrendített a halálhíre” – emlékezett vissza Madár Gáborra korábbi pályaedzője, Bőzsöny János, aki jelenleg a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia szakmai tanácsadójaként dolgozik. 

„Jó, NB I-et is megjárt játékosokból álló keretet alakítottak ki a vezetők, akik szerződtették Madár Gábort, akivel sikerült a feljutás. Nagyvonalú, intelligens edző volt, akin érződött a tudás és a tapasztalat. Amikor később Zalaegerszegen dolgoztam vezetőedzőként, ő a klub tanácsadója volt, sokszor beszélgettünk szakmai dolgokról, mindig sokat segített. Sajnálom, hogy a halál elszólította, jó szívvel emlékszem vissza rá” – emlékezett vissza az 1985–1986-os idényre Prukner László, a Kaposvár jelenlegi elnöke, az akkori csapat tagja.

Madár Gábor 2008-ban a Magyar Labdarúgás Érdemérem bronz fokozatát kapta az MLSZ-től. A szakember október 15-én hunyt el Zalaegerszegen, három nappal később lett volna 87 éves.

 

 

