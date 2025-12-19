Nemzeti Sportrádió

Elhunyt a norvég futball egyik nagy egyénisége, Age Hareide

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.12.19. 09:10
null
Age Hareide, 1953–2025 (Fotó: Getty Images)
Címkék
gyászhír gyász halálhír norvég foci Age Hareide
Súlyos betegség következtében, 72 éves korában csütörtökön elhunyt Age Hareide – közölte a korábbi norvég válogatott labdarúgó, edző családja a norvég médiával.

Nemrégiben beszámoltunk róla: Age Hareide nyár óta betegeskedett, agydaganatot diagnosztizáltak nála. 

Age Hareide játékosként a norvég Hödd és a Molde, valamit az angol Manchester City és a Norwich City játékosa volt, a norvég válogatottban 1976 és 1986 között 50 mérkőzésen lépett pályára.

Edzőként a skandináv országokban dolgozott, klubszinten egyedüliként mondhatja el magáról, hogy Dánia, Norvégia és Svédország élvonalában is bajnoki címet tudott nyerni: hazája bajnokságában 2003-ban a Rosenborg kispadján, a dán élvonalban 2002-ben a Bröndby edzőjeként, míg a svéd bajnokságban 1999-ben és 2014-ben a Helsingborg, illetve a Malmö mestereként ért fel a csúcsra.

Hareide a norvég válogatottat 2003 és 2008 között, a dán nemzeti együttest 2016 és 2020 között, míg az izlandi válogatottat 2023 áprilisa és 2024 novembere között irányította – ezt követően hagyott fel az edzősködéssel.

 

gyászhír gyász halálhír norvég foci Age Hareide
Legfrissebb hírek

Lelőttek egy volt válogatott ecuadori labdarúgót

Minden más foci
Tegnap, 8:28

Elhunyt a legendás cseh jégkorongozó, Josef Horesovsky

Jégkorong
2025.12.17. 15:53

A kézilabda számomra több volt, mint sport – búcsúinterjú Mohácsi Árpáddal

Kézilabda
2025.12.13. 21:11

Gyász: elhunyt Róth Kálmán, a Győri ETO KC legendás edzője

Kézilabda
2025.12.11. 19:12

Gyász: elhunyt a korábbi élvonalbeli labdarúgó

Labdarúgó NB I
2025.12.11. 13:43

Gyász: január 6-án temetik Sághi Istvánt

Egyéb egyéni
2025.12.08. 18:31

Gyász: elhunyt Németh Erzsébet olimpiai bronzérmes kézilabdázó

Kézilabda
2025.12.08. 17:12

Gyász: elhunyt a háromszoros belga bajnok válogatott védő, Glen De Boeck

Minden más foci
2025.12.08. 11:09
Ezek is érdekelhetik