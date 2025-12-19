Elhunyt a norvég futball egyik nagy egyénisége, Age Hareide

Nemrégiben beszámoltunk róla: Age Hareide nyár óta betegeskedett, agydaganatot diagnosztizáltak nála.

Age Hareide játékosként a norvég Hödd és a Molde, valamit az angol Manchester City és a Norwich City játékosa volt, a norvég válogatottban 1976 és 1986 között 50 mérkőzésen lépett pályára.

Edzőként a skandináv országokban dolgozott, klubszinten egyedüliként mondhatja el magáról, hogy Dánia, Norvégia és Svédország élvonalában is bajnoki címet tudott nyerni: hazája bajnokságában 2003-ban a Rosenborg kispadján, a dán élvonalban 2002-ben a Bröndby edzőjeként, míg a svéd bajnokságban 1999-ben és 2014-ben a Helsingborg, illetve a Malmö mestereként ért fel a csúcsra.

Hareide a norvég válogatottat 2003 és 2008 között, a dán nemzeti együttest 2016 és 2020 között, míg az izlandi válogatottat 2023 áprilisa és 2024 novembere között irányította – ezt követően hagyott fel az edzősködéssel.