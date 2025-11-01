Nemzeti Sportrádió

Meghalt a rúdugrás finn exvilágrekordere

I. SZ., MTII. SZ., MTI
Vágólapra másolva!
2025.11.01. 11:17
null
Pentti Nikula az 1964-es tokiói olimpián (Fotó: Getty Images)
Címkék
gyász világcsúcs rúdugrás
Nyolcvanhat éves korában csütörtökön elhunyt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója – adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.

Nikula 1962-ben Belgrádban Európa-bajnok lett, s ugyanebben az évben világcsúcsot állított fel 494 centiméterrel.

Ő volt az első, aki átjutott az ötméteres határon, de akkoriban a fedett pályás eredményeket nem tekintették hivatalosnak.

 

gyász világcsúcs rúdugrás
Legfrissebb hírek

Gyász: a Vasas ökölvívó-szakosztályának elnöke és több családtagja az országot megrázó kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozata

Ökölvívás
2025.10.29. 11:19

Gyász: tragédia övezte a lipcsei kupatovábbjutást

Német labdarúgás
2025.10.29. 10:37

Gyász: elhunyt a Görög Olimpiai Bizottság volt elnöke

Egyéb egyéni
2025.10.27. 21:36

Gyász: elhunyt Bordás György, az MLSZ korábbi főtitkára

Magyar válogatott
2025.10.27. 15:58

Gyász: elhunyt Bocsák Miklós sportújságíró

Egyéb egyéni
2025.10.26. 18:07

Úszás: Kós Hubert világcsúccsal nyerte a 100 hátat, ő az összetett győztes!

Úszás
2025.10.26. 07:11

Gyász: elhunyt az NB II-es Mezőkövesd Zsóry FC ügyvezető igazgatója

Labdarúgó NB II
2025.10.25. 10:49

Gyász: elhunyt a szegedi kézilabdacsapat alapítója

Kézilabda
2025.10.24. 14:31
Ezek is érdekelhetik