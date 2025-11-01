Meghalt a rúdugrás finn exvilágrekordere
Nyolcvanhat éves korában csütörtökön elhunyt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója – adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.
Nikula 1962-ben Belgrádban Európa-bajnok lett, s ugyanebben az évben világcsúcsot állított fel 494 centiméterrel.
Ő volt az első, aki átjutott az ötméteres határon, de akkoriban a fedett pályás eredményeket nem tekintették hivatalosnak.
