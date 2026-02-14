Férfi kosárlabda: Rosco Allen volt a Brave Thunders legeredményesebb játékosa
A magyar válogatott Rosco Allen 16 pontot dobott a Kavaszaki Brave Thunders csapatában, amely 93–86-ra kikapott az élen álló Ucunomija Brex otthonában a japán férfi kosárlabda-bajnokság alapszakaszának szombati játéknapján.
A liga honlapja szerint Rosco a vendégek legeredményesebb játékosa volt, 26 percet töltött a pályán és szerzett hat lepattanót, illetve adott egy gólpasszt is. A Brave Thunders 38 mérkőzés után az utolsó előtti, 12. helyen áll a Keleti főcsoportban.
