Férfi kosárlabda: Rosco Allen volt a Brave Thunders legeredményesebb játékosa

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
2026.02.14. 10:38
Rosco Allen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Kavaszaki Brave Thunders Rosco Allen férfi kosárlabda
A magyar válogatott Rosco Allen 16 pontot dobott a Kavaszaki Brave Thunders csapatában, amely 93–86-ra kikapott az élen álló Ucunomija Brex otthonában a japán férfi kosárlabda-bajnokság alapszakaszának szombati játéknapján.

 

A liga honlapja szerint Rosco a vendégek legeredményesebb játékosa volt, 26 percet töltött a pályán és szerzett hat lepattanót, illetve adott egy gólpasszt is. A Brave Thunders 38 mérkőzés után az utolsó előtti, 12. helyen áll a Keleti főcsoportban.

 

