Gyász: a rangadó közben hunyt el a Szeged technikai vezetője

2025.11.08. 19:39
Dobozi Iván 69. életévében hunyt el (Fotó: pickhandball.hu)
Dobozi Iván, az OTP Bank-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának technikai vezetője a szombati Veszprém elleni rangadón rosszul lett és életének 69. évében elhunyt – erről a klub hivatalos honlapja számolt be.
A klub beszámolója szerint Dobozi Iván a Veszprém elleni rangadó közben rosszul lett, majd elhunyt.

A technikai vezető 37 éve dolgozott a klubnál, és a megemlékezés szerint mindig elkötelezetten dolgozott a klubért.

Szakmai tudása, embersége, humorérzéke és hűsége pótolhatatlan veszteség klubunk számára” – olvasható a szegediek honlapján.

November 9-én, vasárnap délelőtt 10 órától gyertyagyújtással búcsúznak Dobozi Ivántól a PICK Aréna főbejáratánál.

 

