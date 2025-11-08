Gyász: a rangadó közben hunyt el a Szeged technikai vezetője

A klub beszámolója szerint Dobozi Iván a Veszprém elleni rangadó közben rosszul lett, majd elhunyt.

A technikai vezető 37 éve dolgozott a klubnál, és a megemlékezés szerint mindig elkötelezetten dolgozott a klubért.

„Szakmai tudása, embersége, humorérzéke és hűsége pótolhatatlan veszteség klubunk számára” – olvasható a szegediek honlapján.

November 9-én, vasárnap délelőtt 10 órától gyertyagyújtással búcsúznak Dobozi Ivántól a PICK Aréna főbejáratánál.