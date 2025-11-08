Gyász: a rangadó közben hunyt el a Szeged technikai vezetője
Dobozi Iván, az OTP Bank-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának technikai vezetője a szombati Veszprém elleni rangadón rosszul lett és életének 69. évében elhunyt – erről a klub hivatalos honlapja számolt be.
Kézilabda
2 órája
Drámai végjáték Szegeden, hatgólos hátrányból felállva nyert a Veszprém
A meccs legjobbja a kilencgólos Hugo Descat volt, de Nedim Remili szerezte a győztes találatot.
A klub beszámolója szerint Dobozi Iván a Veszprém elleni rangadó közben rosszul lett, majd elhunyt.
A technikai vezető 37 éve dolgozott a klubnál, és a megemlékezés szerint mindig elkötelezetten dolgozott a klubért.
„Szakmai tudása, embersége, humorérzéke és hűsége pótolhatatlan veszteség klubunk számára” – olvasható a szegediek honlapján.
November 9-én, vasárnap délelőtt 10 órától gyertyagyújtással búcsúznak Dobozi Ivántól a PICK Aréna főbejáratánál.
Legfrissebb hírek
Gyász: elhunyt a Dallas Cowboys 24 éves játékosa
Amerikai sportok
2025.11.06. 16:56
Eltemették Mezey Györgyöt
Magyar válogatott
2025.11.05. 18:32
Ezek is érdekelhetik