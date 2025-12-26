Elhunyt Jean Louis Gasset francia labdarúgóedző

A 72 éves korában, pénteken elhunyt tréner halálhírét korábbi klubja, a Montpellier HSC közölte.

Az előző, 2023-as Afrikai Nemzetek Kupáján, a csoportkör utolsó fordulójában Elefántcsontpart nagy meglepetésre kikapott Egyenlítői-Guineától. A szövetségi kapitányt menesztették, de a csapat bekerült a legjobb csoportharmadikok közé, továbbjutott, és végül Gasset segítője, Emerse Fae irányításával megnyerte a kontinenstornát.

A korábbi középpályás ezt követően volt az Olympique Marseille és a Montpellier szakvezetője is. Korábban tevékenykedett a Saint-Étienne és a Girondins Bordeaux edzőjeként, Laurent Blanc segítőjeként pedig dolgozott a francia válogatott és a Paris Saint-Germain mellett is.