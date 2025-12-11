Gyász: elhunyt a korábbi élvonalbeli labdarúgó

Farkas László 1946. december 9-én született Szombathelyen, és szülővárosa csapatában 1968. március 10-én mutatkozott be az NB I-ben a Vasas ellen 3:1-re megnyert mérkőzésen, a 60. percben váltotta Rátkai Lászlót.

A következő tíz évben alapembere volt a Haladásnak, 1979-es búcsújáig 240 NB I-es mérkőzésen 66 gólt szerzett, és tagja volt az 1975-ös kupagyőztes csapatnak is.

Az elhunyt csatár a Haladás történetének negyedik legeredményesebb támadója volt Varga Ferenc, Papp Lajos és Szabó Imre után.

Farkas László december 11-én reggel, két nappal 79. születésnapja után hunyt el Szombathelyen.