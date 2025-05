Gyász: rejtélyes betegségben hunyt el az izraeli válogatott középpályás

A 31 éves, etiópiai származású játékos utoljára március 29-én lépett pályára a Maccabi színeiben, majd a klub május hatodikán közölte, hogy Kinda az elmúlt hetekben „komplex egészségügyi problémákkal küzdött és kórházba került”.

Az izraeli nemzeti csapatban 10 meccsen két gólt szerző futballista halálhírét hétfőn közölte a klub, de a halál pontos okát nem hozták nyilvánosságra.

Gadi Kinda az FC Ashdodban mutatkozott be a felnőtt futballban, majd a Beitar Jeruzsálem érintésével 2020-ban kölcsönben, majd egy évvel később végleg is megszerezte őt a Sallói Dánielt is foglalkoztató Sporting Kansas City. Az amerikai csapatot 2024-ig erősítette, majd hazatért Izraelbe a Maccabi Haifához, amelyben haláláig futballozott.