Téli olimpia: öt magyarnak is szoríthatunk – infóközpont

2026.02.14. 09:48
Az esti programban jönnek újra a rövid pályás gyorskorcsolyázók (Fotó: AFP)
téli olimpia magyar csapat Moon Wonjun Végi Diana Laura Nógrádi Bence Somodi Maja Úry Bálint
A milánói-cortinai téli olimpiai játékok szombati versenynapján öt magyar is rajthoz áll: Úry Bálintnak férfi óriás-műlesiklásban szurkolhatunk, míg az esti programban jönnek rövid pályás gyorskorcsolyázóink (a férfiak 1500 méteres távján Moon Wonjun és Nógrádi Bence, míg női 1000 méteren Somodi Maja és Végi Diána Laura). Összesen nyolc számban osztanak aranyérmet.

 

A NAP KIEMELT TÖRTÉNÉSEI

 

A NAP ARANYÉRMESEI (8)

 

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
női páros mogul
1. Jakara Anthony (Ausztrália)

SÍFUTÁS
12.00: 4x7.5 km-es női váltó

ALPESI SÍ
13.30: férfi óriás-műlesiklás, 2. futam

SÍLÖVÉSZET
14.45: női 7.5 km sprint

GYORSKORCSOLYA
17.00: férfi 500 m

SZKELETON
19.44: női 4. futam

SÍUGRÁS
18.45: férfi nagysánc, egyéni

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: férfi 1500 m, negyeddöntő, elődöntő, döntő

A MAGYAROK PROGRAMJA

 

ALPESI SÍ
 férfi óriás-műlesiklás, 1. futam – Úry Bálint a 33. helyen végzett
13.30: férfi óriás-műlesiklás, 2. futam (Úry Bálint)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15
férfi 1500 m, negyeddöntő, elődöntő, döntő (Moon Wonjun, Nógrádi Bence)
női 1000 m, előfutamok (Somodi Maja, Végi Diána Laura)

A TELJES NAPI PROGRAM

 

ALPESI SÍ
10.00: férfi óriás-műlesiklás, 1. futam (Úry Bálint)
13.30: férfi óriás-műlesiklás, 2. futam (Úry Bálint)

CURLING
9.05: női selejtező 
Olaszország–Kína
Nagy-Britannia–Kanada
Svájc–Japán
14.05: férfi selejtező
Csehország–Nagy-Britannia
Svédország–Kína
Svájc–Kanada
Németország–Egyesült Államok
19.05: női selejtező
Kanada–Svájc
Japán–Egyesült Államok
Dél-Korea–Dánia
Olaszország–Svédország 

GYORSKORCSOLYA
16.00: női üldözéses csapatverseny, negyeddöntő
17.00: férfi 500 m

JÉGKORONG
NŐK
16.40: negyeddöntő, Kanada–Németország
21.10: negyeddöntő, Finnország–Svájc 
FÉRFIAK
B-csoport, 3. forduló
12.10: Svédország–Szlovákia
16.40: Finnország–Olaszország
C-csoport, 2. forduló
12.10: Németország–Lettország
21.10: Egyesült Államok–Dánia

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15
férfi 1500 m, negyeddöntő, elődöntő, döntő (Moon Wonjun, Nógrádi Bence)
női 1000 m, előfutamok (Somodi Maja, Végi Diána Laura)
női 3000 m-es váltó, elődöntő

SÍFUTÁS
12.00: 4x7.5 km-es női váltó

SÍLÖVÉSZET
14.45: női 7.5 km sprint

SÍUGRÁS
18.45: férfi nagysánc, egyéni

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30: női páros mogul
1. Jakara Anthony (Ausztrália)
2. Jaelin Kauf (Egyesült Államok)
3. Elizabeth Lemley (Egyesült Államok)
4. Perrine Laffont (Franciaország)
19.30: női big air, selejtező

SZKELETON
18.00: női 3. futam 
19.44: női 4. futam

 

