Téli olimpia: öt magyarnak is szoríthatunk – infóközpont

A NAP KIEMELT TÖRTÉNÉSEI
A NAP ARANYÉRMESEI (8)
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
női páros mogul
1. Jakara Anthony (Ausztrália)
SÍFUTÁS
12.00: 4x7.5 km-es női váltó
ALPESI SÍ
13.30: férfi óriás-műlesiklás, 2. futam
SÍLÖVÉSZET
14.45: női 7.5 km sprint
GYORSKORCSOLYA
17.00: férfi 500 m
SZKELETON
19.44: női 4. futam
SÍUGRÁS
18.45: férfi nagysánc, egyéni
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: férfi 1500 m, negyeddöntő, elődöntő, döntő
A MAGYAROK PROGRAMJA
ALPESI SÍ
férfi óriás-műlesiklás, 1. futam – Úry Bálint a 33. helyen végzett
13.30: férfi óriás-műlesiklás, 2. futam (Úry Bálint)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15
férfi 1500 m, negyeddöntő, elődöntő, döntő (Moon Wonjun, Nógrádi Bence)
női 1000 m, előfutamok (Somodi Maja, Végi Diána Laura)
A TELJES NAPI PROGRAM
ALPESI SÍ
10.00: férfi óriás-műlesiklás, 1. futam (Úry Bálint)
13.30: férfi óriás-műlesiklás, 2. futam (Úry Bálint)
CURLING
9.05: női selejtező
Olaszország–Kína
Nagy-Britannia–Kanada
Svájc–Japán
14.05: férfi selejtező
Csehország–Nagy-Britannia
Svédország–Kína
Svájc–Kanada
Németország–Egyesült Államok
19.05: női selejtező
Kanada–Svájc
Japán–Egyesült Államok
Dél-Korea–Dánia
Olaszország–Svédország
GYORSKORCSOLYA
16.00: női üldözéses csapatverseny, negyeddöntő
17.00: férfi 500 m
JÉGKORONG
NŐK
16.40: negyeddöntő, Kanada–Németország
21.10: negyeddöntő, Finnország–Svájc
FÉRFIAK
B-csoport, 3. forduló
12.10: Svédország–Szlovákia
16.40: Finnország–Olaszország
C-csoport, 2. forduló
12.10: Németország–Lettország
21.10: Egyesült Államok–Dánia
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15
férfi 1500 m, negyeddöntő, elődöntő, döntő (Moon Wonjun, Nógrádi Bence)
női 1000 m, előfutamok (Somodi Maja, Végi Diána Laura)
női 3000 m-es váltó, elődöntő
SÍFUTÁS
12.00: 4x7.5 km-es női váltó
SÍLÖVÉSZET
14.45: női 7.5 km sprint
SÍUGRÁS
18.45: férfi nagysánc, egyéni
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30: női páros mogul
1. Jakara Anthony (Ausztrália)
2. Jaelin Kauf (Egyesült Államok)
3. Elizabeth Lemley (Egyesült Államok)
4. Perrine Laffont (Franciaország)
19.30: női big air, selejtező
SZKELETON
18.00: női 3. futam
19.44: női 4. futam