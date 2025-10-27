Gyász: elhunyt Bordás György, az MLSZ korábbi főtitkára

Nemzeti Sportrádió

Hetvennyolc éves korában elhuny Bordás György, a Magyar Labdarúgó-szövetség korábbi főtitkára, a Magyar Vízilabda-szövetség egykori társelnöke – értesültünk családjától és a waterpolo.hu közleményéből.

  

Bordás György 1947-ben született, fiatalon öttusázott, majd évekig kaszkadőrként dolgozott. Ezt követően elvégezte a Jogi Egyetemet, majd biztosítói szakmai pályafutásba kezdett, egyebek mellett vezérigazgatói tisztséget is betöltött. 

Ami a sportot illeti, 2005-től tagja volt a Magyar Olimpiai Bizottságnak, 2002 és 2009 között társelnöke volt a Magyar Vízilabda-szövetségnek, majd 2009-től 2010-ig a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) főtitkára lett Kisteleki István vezetése alatt. 

Bordás György vasárnap, hosszan tartó betegség után, budapesti otthonában hunyt el hetvennyolc éves korában.   

 

