Gyász: elhunyt Bordás György, az MLSZ korábbi főtitkára

Bordás György 1947-ben született, fiatalon öttusázott, majd évekig kaszkadőrként dolgozott. Ezt követően elvégezte a Jogi Egyetemet, majd biztosítói szakmai pályafutásba kezdett, egyebek mellett vezérigazgatói tisztséget is betöltött.

Ami a sportot illeti, 2005-től tagja volt a Magyar Olimpiai Bizottságnak, 2002 és 2009 között társelnöke volt a Magyar Vízilabda-szövetségnek, majd 2009-től 2010-ig a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) főtitkára lett Kisteleki István vezetése alatt.

Bordás György vasárnap, hosszan tartó betegség után, budapesti otthonában hunyt el hetvennyolc éves korában.