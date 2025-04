Gyász: elhunyt a Nemzetközi Kézilabda-szövetség korábbi elnöke

A nemzetközi szövetség közleménye szerint az osztrák sportvezető március 29-én hunyt el.

Erwin Lanc volt az IHF negyedik elnöke, 1984 és 2000 között töltötte be a pozíciót. Az osztrák politikai életben is komoly pozíciókat betöltő sportvezető fiatalon maga is kézilabdázott. 1977 és 1995 között az osztrák szövetség elnöke volt, és ezt a pozíciót az IHF elnökeként is megtartotta hosszú ideig.

Lancot 2000 júliusában az egyiptomi Hasszan Musztafa váltotta a nemzetközi szövetség elnöki székében, és mindmáig ő irányítja az IHF-et.