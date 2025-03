Gyász: elhunyt a lengyel birkózó, aki úgy lett világbajnok, hogy leléptették

Az 1960. április 27-én született Bogdan Daras a lengyel birkózósport egyik legnagyobb alakja volt, rajta kívül csak Kazimierz Lipien szerzett két világbajnoki aranyérmet kötöttfogású birkózásban. A 87 kg-osok között szereplő Daras először 1985-ben lett vb-győztes, majd egy évvel később megvédte címét, nem akármilyen körülmények között.

„A vb-győztes lengyel Bogdan Darasszal küzdöttem a döntőben. Akkoriban a szabály kimondta, hogy ha a mérkőzés ideje alatt nem esik akciópont, a bíró dönthet úgy, hogy lelépteti a feleket. Ő le is küldött minket a szőnyegről, pedig a lengyel meccs közben végig fejelt, eltörte az orromat, csak én támadtam, egyértelmű volt, hogy én szeretnék akciót végrehajtani. A döntést természetesen hatalmas felháborodás követte, másnap engem és Darast a sportcsarnok alagsorába hívattak, ahol a nemzetközi szövetség elnöke mindkettőnknek átnyújtott egy-egy aranyérmet” – nyilatkozta Komáromi Tibor tavaly augusztusban a Nemzeti Sportnak a 60. születésnapja alkalmával készített interjúban. Daras később úgy emlékezett, hogy a magyar sportminisztérium is bekapcsolódott az ügybe, ezért is kaphatták meg az aranyérmet.

Daras a szöuli olimpián a lengyel küldöttség zászlóvivője volt, és az első két meccsét megnyerte az olasz Ernesto Razzino és a Puerto Rico-i Ubaldo Rodríguez ellen. Ezt követően azonban kikapott a szovjet színekben szereplő Mihail Mamiasvilitől, valamint a jugoszláv Goran Kaszumtól is. Ha utóbbi meccsét megnyerte volna, akkor éremért birkózhatott volna, de végül csak a hetedik helyért küzdhetett, azt is elbukta az amerikai John Morgan ellen.

A lengyel birkózót sérülés is hátráltatta, túlterheléses sérülése volt, gipszben volt a lába a játékok előtt. Az olimpia után egy biciklitúrán infarktust kapott, így be kellett fejeznie a pályafutását. Visszavonulása után Németországba költözött, egy építőipari cégnél dolgozott, valamint edzősködött is. Nyugdíjazása után visszatért Lengyelországban, Tomaszów Mazowieckiben telepedett le, ott is hunyt el – vasárnap ismét szívrohamot kapott egy biciklitúra után.