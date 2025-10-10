Gyász: elhunyt Köves Csaba, kétszeres olimpiai ezüstérmes kardvívó

Az MVSZ a honlapján megjelent pénteki megemlékezésében kiemeli, hogy a 90-es évek egyik legjobb kardozója hunyt el, aki nyert összetett világkupát, valamint 1989 és 2000 között között kihagyhatatlan vezére volt a magyar csapatnak.

„Köves Csaba nem tartozott a meg nem értett zsenik kategóriájába – írja megemlékezésében a szövetség. – Ő kétségkívül zseni volt. Meglehet, akik nem jártasak az akkori idők kardvívásában, azok ezt megkérdőjelezhetik. Elvégre a magyar vívás, különösen a kard, hál’istennek, bővelkedik a sztárokban. Csaba »csak« csapatban lett kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok. Akik viszont ismerték azt a korszakot, és különösen azok, akik benne éltek, pontosan tudják, hogy egyáltalán nem túlzó a minősítés. A kilencvenes évek egyik legjobb kardozója hunyt el, nyert összetett Világkupát, 1989 és 2000 között kihagyhatatlan vezére volt a magyar csapatnak.”

Köves Csaba 1992-ben Barcelonában, majd négy évvel később Atlantában a csapat tagjaként harcolt ki olimpiai ezüstérmet, 1991-ben hazai környezetben világbajnoki címet nyert a válogatott tagjaként, 1993-ban Essenben pedig újabb vb-arany került a nyakába a csapatverseny után.