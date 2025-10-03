Gyász: elhunyt a legendás sportújságíró és riporter, Kopeczky Lajos

„1935. július 26-án, Budapesten született, 1960 és 1969 között a Fővárosi Tanács Műemlékvédelmi Osztályán dolgozott, majd vezette az Építészeti Osztályt. Olyan fontos és nagy tudást igénylő feladatai voltak, mint a Várnegyed vagy a Belváros rekonstrukciós munkáinak segítése. Több mint két évtizeden keresztül dolgozott a Magyar Televízióban, 1985 és 1993 között a Sportosztályon. Az 1960-as évek második felétől rendszeresen játszott a SZÚR-okon, egy idő után az újságíró-válogatottat kapitányként vezette, mint például az 1984-ben, Franciaországban megnyert Európa-bajnokságon is. A kétezres évek elejéig játszott a csapatban. Másik sportszenvedélye a tenisz volt, amelyben szintén indult újságíróknak kiírt versenyeken. Nagyon szoros kapcsolatot ápolt a Ferencvárossal, annak kiválóságaival, haláláig tagja, sőt az utóbbi időben korelnöke volt a legendás jobbhátvédről elnevezett Rudas-rendnek. Ahogyan gyakran mondta, Toldi Gézától, Sárosi doktortól kezdve az utóbbi nyolc évtized minden ferencvárosi csillagát látta futballozni. Szenvedélye volt a futball: élete utolsó labdarúgó-mérkőzésén, a múlt hét végén a DAC-nak szurkolt családjával, énekelve a Nélküledet” – foglalta össze Kopeczky Lajos életútját az MSÚSZ közleménye.

Kopeczky több mint húsz évig volt Erdőkertes alpolgármestere, és 35 évig játszott az újságíró labdarúgó-válogatottban.

A Civilút Alapítvány 2024-ben a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) felterjesztésére életműdíjjal ismerte el munkásságát. 89 esztendősen is aktív tevékenysége, szakmai és emberi szempontból is példaadó életpályája miatt tartották méltónak az elismerésre. 2011-ben köztársasági arany érdemkeresztet, 2017-ben pedig Prima-díjat vehetett át.