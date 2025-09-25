Súlyosan megsérült a pályán, 21 évesen elhunyt az Arsenal korábbi akadémistája

Billy Vigar a szombati Wingate & Finchley–Chichester City mérkőzés 13. percében szenvedett súlyos agysérülést, ezt követően mesterséges kómába helyezték, kedden pedig megműtötték, s habár ez némi javulást eredményezett, a mindössze 21 éves játékos életét nem sikerült megmenteni, csütörtökön reggel elhunyt – írja a BBC.

A lap úgy tudja, a labdarúgó sérülését az okozta, hogy a találkozón betonfalnak csapódott, bár ezt az értesülést a játékos klubja nem erősítette meg.

It is with great sadness that Chichester City Football Club has to confirm the passing of Billy Vigar. Below is a statement from his family.



We request that his family's privacy is respected at this most difficult time. 🤍🖤 pic.twitter.com/Pl49bHcnBg — Chichester City FC (@ChiCityFC) September 25, 2025

A fiatal középcsatár 14 esztendős korától az Arsenal akadémiáján nevelkedett, 2022-ben profi szerződést kötött a klubbal, majd kölcsönben a Derby County U21-es csapatában és az angol hatodosztályú Eastbourne Borough-ban szerepelt. Tavaly távozott az „ágyúsoktól” a hetedik ligás Hastings Unitedhez, idén nyáron pedig csatlakozott a Chichesterhez – utolsó klubjához.