Súlyosan megsérült a pályán, 21 évesen elhunyt az Arsenal korábbi akadémistája

2025.09.25. 21:44
Billy Vigar (2003–2025) (Fotó: Getty Images)
A 22. életévében elhunyt Billy Vigar, az angol hetedosztályú Chichester City labdarúgója, aki korábban az Arsenal akadémiáján nevelkedett.

Billy Vigar a szombati Wingate & Finchley–Chichester City mérkőzés 13. percében szenvedett súlyos agysérülést, ezt követően mesterséges kómába helyezték, kedden pedig megműtötték, s habár ez némi javulást eredményezett, a mindössze 21 éves játékos életét nem sikerült megmenteni, csütörtökön reggel elhunyt – írja a BBC.

A lap úgy tudja, a labdarúgó sérülését az okozta, hogy a találkozón betonfalnak csapódott, bár ezt az értesülést a játékos klubja nem erősítette meg.

A fiatal középcsatár 14 esztendős korától az Arsenal akadémiáján nevelkedett, 2022-ben profi szerződést kötött a klubbal, majd kölcsönben a Derby County U21-es csapatában és az angol hatodosztályú Eastbourne Borough-ban szerepelt. Tavaly távozott az „ágyúsoktól” a hetedik ligás Hastings Unitedhez, idén nyáron pedig csatlakozott a Chichesterhez – utolsó klubjához.

 

