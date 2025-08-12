Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Gyász: közlekedési balesetben elhunyt a DAC saját nevelésű labdarúgója

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.08.12. 10:07
null
Szelle Norbert (Fotó: DAC)
Címkék
Szelle Norbert gyász DAC
A DAC a Facebook-oldalán számolt be a tragikus hírről, hogy elhunyt Szelle Norbert, a klub saját nevelésű labdarúgója. A 19 éves játékos közlekedési balesetben veszítette életét.

 

A DAC közleménye:

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 19 éves korában tegnap tragikus balesetben elhunyt Szelle Norbert, klubunk saját nevelésű futballistája. Fiatal játékosunk Nádszegen szerepelt kölcsönjátékon. Osztozunk a család fájdalmában és emlékét örökké őrizni fogjuk.
Nyugodj békében, Norbi!”

A szlovák rendőrség beszámolója szerint Szelle Norbert Audival a III/1397-es számú úton haladt Albárból Vásárút felé, a dunaszerdahelyi járásában. Egyelőre tisztázatlan okokból letért az útról, és egy fának ütközött. Az ütközés olyan erős volt, hogy a motor kiszakadt a járműből. Szelle Norbert az ütközés következtében a helyszínen meghalt.

Szelle Norbert 24 mérkőzésen lépett pályára a Nádszeg csapatában a nemrég véget ért 2024–2025-ös idényben, és hat gólt szerzett. Korábban a DAC és a Bős csapatában is megfordult.

 

Szelle Norbert gyász DAC
Legfrissebb hírek

Gyászol az újpesti futball, elhunyt Káposzta Benő

Magyar válogatott
50 perce

Nem tudták megmenteni a világjátékokon összeeső olasz tájfutó életét

Egyéb egyéni
4 órája

Niké Liga: Redzic Damir is bekerült a forduló válogatottjába

Minden más foci
21 órája

Gyász: elhunyt a japán válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője

Minden más foci
2025.08.10. 17:56

Redzic Damir kiemelkedett a mezőnyből a szombati DAC-győzelem során

Légiósok
2025.08.10. 13:53

Megvan a DAC első győzelme a Niké Liga új idényében

Minden más foci
2025.08.09. 22:31

Sebességi csúcsot próbált dönteni, meghalt az autóversenyző

Egyéb autó-motor
2025.08.05. 14:44

Gyász: elhunyt a németek világbajnok labdarúgója

Német labdarúgás
2025.08.05. 13:42
Ezek is érdekelhetik