Aki a vagányokkal is szót értett – Thury Gábor nekrológja Garami Józsefről

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUMBAN érettségizett Pécsen, s kevesen tudják róla, hogy az 1956-os forradalom évében, de már decemberben diáktársaival járták az utcákat, s noha a harcokban nem vett részt, ott volt a temetői lövöldözésnél is. Egy-két társával – többek között a későbbi kiváló válogatott kosárlabdázóval, Banna Valérral – azt szerették volna elérni az iskola vezetőségénél, hogy néhány tanulónak ne essen bántódása a forradalomban betöltött szerepe miatt. Végül őket is előállították a karhatalmisták… Szerencséjére továbbtanulhatott, 1964-ben diplomázott a Pécsi Tanárképző Főiskola magyar–orosz–testnevelés szakán, s mindeközben, persze, futballozott, hol másutt, mint a Pécsi Dózsában, később játszott Komlón és a PVSK-ban is, itt is fejezte be az aktív játékot 1967-ben. Tanári diplomáját 1971-ben, a szakedzőit 1976-ban kapta meg a Testnevelési Főiskolán. Ezzel párhuzamosan a Pécsi Dózsánál, majd a jogutód PMSC-nél utánpótlástrénerként tevékenykedett, 1985-ben nevezték ki a felnőttcsapat edzőjének, első meccsén rögtön 1–1-es döntetlent értek el az FTC ellen – és még abban az esztendőben mesteredzői címet szerzett.

Korszak fűződik a nevéhez – igen, így, jelen időben, mert az érdem nem lesz a múlté és nem évül el. Kétszáztizenhét bajnoki mérkőzésen ült a kispadon 1985 és 1992 között, ez azóta is megdönthetetlen rekordnak számít a Mecsekalján. Mérlege 99 győzelem, 63 döntetlen és 66 vereség. Az 1985–1986-os idényben a második helyig vezette az együttest. Ezt az eredményt azóta sem sikerült megismételnie senkinek, mint ahogyan az 1990-es Magyar Kupa-győzelmet sem. Rá egy évre (1991) pedig bajnoki bronzérmes lett a PMSC-vel, s abban az időszakban (1987-ben) megbízott szövetségi kapitányként öt találkozón irányította a válogatottat is. A honi futball igencsak zavaros éveiben Verebes Józsefet váltotta a kispadon, majd Garami Józsefet technikai igazgatóként Bálint László követte. Arra már sohasem kapunk választ, mi lett volna, ha nem csupán öt találkozón ülhet a nemzeti együttes kispadján…