Gyász: elhunyt Róth Kálmán, a Győri ETO KC legendás edzője

V. B.V. B.
2025.12.11. 19:12
Róth Kálmán (1959–2025) (Fotó: gyorietokc.hu)
gyászhír női kézilabda gyász Róth Kálmán MKSZ Győri Audi ETO KC
Csütörtökön Győrben, 66 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt Róth Kálmán, a Győri ETO és a magyar női utánpótlás-válogatottak korábbi mestere, a Győri ETO utánpótlás-igazgatója – számolt be róla a győri klub és a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ).

Róth Kálmán pályafutását a kézilabda szeretete hatotta át. Edzőként és sportvezetőként évtizedeken át fáradhatatlanul dolgozott a magyar utánpótlás-nevelésében és a tehetségek támogatásában – írja hivatalos oldalán az ETO és az MKSZ.

A szakember 1994 és 1996, majd 2003 és 2007 között vezette a Győri ETO KC NB I-es csapatát. 2005-ben és 2006-ban magyar bajnokságot, 2005 és 2007 között három alkalommal Magyar Kupát nyert az ETO-val. Szép sikereket ért el a nemzetközi porondon is: 2005-ben az EHF-kupa fináléjába, 2006-ban KEK-döntőbe, 2007-ben Bajnokok Ligája-elődöntőbe jutott az együttessel.

A Pro Urbe-díjas Róth Kálmán olyan klasszis játékosok nevelőedzője volt, mint Görbicz Anita és Pálinger Katalin, de rengeteg jelenlegi és egykori válogatott, valamint első osztályú kézilabdázó kezdte pályafutását a kezei alatt. 2007 óta volt a Győri ETO KC utánpótlás-igazgatója, munkásságát számos junior-, ifjúsági és serdülőbajnoki cím fémjelzi. A győri játékosokra épülő Bercsényi iskola csapatával két alkalommal is középiskolás világbajnoki aranyérmet szerzett.

Több világversenyen is szövetségi edzőként vezette a magyar női utánpótlás-válogatottakat, irányításával tanítványai 2008-ban és 2010-ben az 5. helyen végeztek a junior-világbajnokságon, 2012-ben pedig bronzérmes lett az együttessel. 2009-ben ezüstérmet nyert vele az U19-es válogatott a győri korosztályos Eb-n, az ifjúsági Európa-bajnokságokon 6. (1999) és 4. (2011) pozícióban végzett akkori alakulatával.

2025-ben megkapta a honi szövetség legmagasabb kitüntetését, a Török Bódog-életműdíjat.

A Magyar Kézilabda-szövetség és a Győri Audi ETO KC Róth Kálmánt saját halottjának tekinti, és emlékét megőrzi. Temetéséről később intézkednek. 

 

 

