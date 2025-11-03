Elhunyt a legidősebb olimpiai bajnok

Charles Coste az 1948-as olimpián a kerékpáros üldözéses versenyben lett aranyérmes csapatban. A tavalyi, párizsi játékok megnyitóján kerekesszékben ülve vitte az olimpiai lángot.

A 101 éves sportember Keleti Ágnes január 2-i halálával lett a legidősebb ötkarikás győztes.

Coste halálával a szovjet színekben olimpiai bajnokságot nyerő labdarúgó, a 99 éves Nyikita Szimonjan lett a legidősebb élő olimpiai bajnok, az egykori remek középcsatár 1956-ban állhatott fel csapattársaival a dobogó tetejére. Az élő olimpiai bajnokok közül a második legidősebb a magyar öttusázó, Benedek Gábor, aki Helsinkiben csapatban szerzett aranyérmet. A harmadik legidősebb az osztrák síelő, Trude Beiser, aki 1948-ban és 1952-ben is olimpiai bajnok lett, előbb kombinációban, majd lesiklásban.