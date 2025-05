Gyász: elhunyt Manolo, a spanyolok legendás szurkolója

A legendás szurkoló már jó ideje küzdött légzési nehézségekkel, emiatt az elmúlt napokat kórházban töltötte. A Marca tájékoztatása szerint csütörtökön, 76 éves korában, Vila-Realban (Villarrealban) hunyt el.

Manolo összesen tíz világbajnokságon (1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) szurkolt a helyszínen a spanyol labdarúgó-válogatottnak, továbbá nyolc Európa-bajnokságra is elkísérte a csapatot egy hatalmas dobbal, amelyről a becenevét is kapta – ebből ered a Dobos Manolo megnevezés. Klubszinten a Valencia szurkolója volt, gyakran lehetett látni a Mestalla Stadionban. Szeretett volna elutazni a 2022-es katari világbajnokságra is, a szövetség biztosított számára belépőket és repülőjegyet, szállást azonban nem, így meghiúsult az utazása.

A karizmatikus szurkoló – akit a spanyolok tizenkettedik játékosának tartottak – halálhíre után a spanyol válogatott is közleményt adott ki hivatalos felületein: „Elhunyt az egyik leghűségesebb szurkolónk, aki mindig mellettünk állt jóban és rosszban. Nyugodj békében, Manolo! Őszinte részvétünk a családnak és a barátoknak” – írták.

Később a Spanyol Labdarúgóliga is kifejezte együttérzését, akárcsak számos spanyol klubcsapat: többek között a Leganés, a Real Zaragoza, a Getafe és a Real Oviedo.