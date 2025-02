Gyász: elhunyt a balmazújvárosi kézilabdacsapat egykori szerb légiósa

A 36 éves korában elhunyt kézilabdázó a 2015–2016-os évadban légióskodott Balmazújvároson, amikor a Hajdú-Bihar vármegyeiek még az élvonalban szerepeltek. Nikola Lazics halálának oka nem ismert.

A balátlövőként és irányítóként is bevethető játékos pályafutása során megfordult a Partizan Beogradban és a Crvena zvezdában is (előbbivel Szerb Kupa-győztes lett), valamint légióskodott Spanyolországban, Romániában, Izraelben, Líbiában és Tunéziában is. Utolsó klubja a szerb RK Ub volt.