Téli olimpia: „Egyszer sem csináltam, b…meg” – balhé a kanadai curlingesek meccsén

Az M4 Sport mellékelt videójában is látható jelenetben a téli olimpia curlingtornáján címvédőként még nyeretlen svédek egyik játékosa szóvá teszi, hogy a kanadaiak játékosa, Marc Kennedy úgy engedte el az egyik követ, hogy miután elengedte a kő fogantyúját, mutatóujjal még irányított rajta egy kicsit. A 8–6-ra nyerő kanadaiak játékosa viszont letagadta, hogy ilyet tett volna, káromkodva kikérte magának a vádaskodást.

A vezető svéd lap, az Aftonbladet kiemelten foglalkozik a történtekkel, és már a cikke főcímében is azt írja, képi bizonyíték van a kanadai csalásra.

A svédek szerint a kanadaiak a mérkőzés közben többször is úgy engedték el a köveket, hogy a fogantyú elengedése után az ujjaikkal még igazítottak a kövön, ami szabálytalan, az így elengedett köveket azonnal ki kellett volna venni a játékból. A bírók azonban nem avatkoztak közbe, azóta viszont több képi bizonyítékot és egy videofelvételt is bemutattak a svédek, amin látható az utólagos igazítás (ez a fenti videó legvégén is látható).

Az Aftonbladet bizonyító erejű képeket tett közzé (Fotó: aftonbladet.se)

„A vezetőbíró nem ismerte a szabálykönyvet, nekünk kellett szóvá tennünk ezt, de a bírók nem mertek tenni semmit” – nyilatkozta a svéd csapatból Oskar Eriksson. Csapattársa, Christoffer Sundgren szerint a probléma ott kezdődik, hogy sok bíró amatőr.

„A pénzről van szó. Még a svéd hokiligában is előfordulnak nem főállású mérkőzésvezetők, curlingben pedig még kevesebb a pénz, ezért nehéz megoldani ezt a problémát” – fogalmazott Sundgren. A svédek a történtek ellenére nem akarták megóvni a mérkőzést.

„Tudjuk, hogy mit csinálnak, láttunk már ilyet korábban is. Vannak bizonyos játékosok, akik ezt alkalmazzák, ez csalás. Megnevezhetjük őket, ha akarjuk, de nem akarunk most ezzel foglalkozni. Megpróbáltuk korábban a curlingszövetségen belül is napirendre venni a témát, ám nem értük el a kívánt változást, hogy legyenek olyan bírók, akik bemennek a játéktérre és meghozzák a szükséges döntéseket a szabálykönyv alapján” – mondta Fredrik Lindberg, a svéd válogatott kapitánya.

Hozzátette, a mostani eset arra jó, hogy terítékre került a téma.

Az Aftonbladet megkereste a nemzetközi szövetséget az ügyben, amire azt a választ kapta, hogy a svédek reklamálása után külön bírót állítottak ahhoz a vonalhoz, amely előtt el kell engedni a követ, és ezt követően már nem fordult elő szabálytalan érintés.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

CURLING

Férfi selejtező, pénteki mérkőzések

Svájc–Kína 9–7

Norvégia-Csehország 7–4

Németország-Olaszország 6–5, extra enddel

Kanada–Svédország 8–6

Az állás: 1. Kanada 3 győzelem/0 vereség, Svájc 3/0, 3. Olaszország 2/1, Nagy-Britannia 2/1, Németország 2/1 és Norvégia 2/1, 7. Egyesült Államok 1/2, 8. Kína 0/3, Csehország 0/3 és Svédország 0/3

A körmérkőzések után a legjobb négy jut az elődöntőbe.