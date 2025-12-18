Nemzeti Sportrádió

Lelőttek egy volt válogatott ecuadori labdarúgót

2025.12.18. 08:28
Mario Pineidát Ecuadorban lőtték le (Fotó: Getty Images)
Fegyveres támadásban életét vesztette Mario Pineida korábbi válogatott ecuadori labdarúgó.

A helyi média beszámolója szerint a 33 éves védőt Guayaquil északi részében egy üzlet előtt lőtték le szerdán.

A tragikus esetet a játékos egyesülete, a Barcelona Sporting Club is megerősítette. Pineida, aki egy ideig a brazíliai Fluminense csapatában is futballozott, ecuadori klubjával pedig bajnok lett 2016-ban 2015 és 2021 között, kilenc alkalommal lépett pályára Ecuador válogatottjában.

Az ecuadori belügyminisztérium közölte, speciális egység foglalkozik a támadás részleteinek feltárásával. 

A Primicias hírportál értesülése szerint Pineidát két motoros lőtte le, a támadók a játékos édesanyjára és egy másik nőre is rálőttek.

