Lelőttek egy volt válogatott ecuadori labdarúgót

Fegyveres támadásban életét vesztette Mario Pineida korábbi válogatott ecuadori labdarúgó.
A helyi média beszámolója szerint a 33 éves védőt Guayaquil északi részében egy üzlet előtt lőtték le szerdán.
A tragikus esetet a játékos egyesülete, a Barcelona Sporting Club is megerősítette. Pineida, aki egy ideig a brazíliai Fluminense csapatában is futballozott, ecuadori klubjával pedig bajnok lett 2016-ban 2015 és 2021 között, kilenc alkalommal lépett pályára Ecuador válogatottjában.
Az ecuadori belügyminisztérium közölte, speciális egység foglalkozik a támadás részleteinek feltárásával.
A Primicias hírportál értesülése szerint Pineidát két motoros lőtte le, a támadók a játékos édesanyjára és egy másik nőre is rálőttek.
