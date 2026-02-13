Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt az NB II-es Ajka korábbi elnöke, Geri Gyula

F. B.
2026.02.13. 20:07
Geri Gyula 58 éves volt (Fotó: veol.hu)
Címkék
Ajka gyász Geri Gyula
Ötvennyolc éves korában elhunyt Geri Gyula, az FC Ajka korábbi elnöke és az NB II-es labdarúgócsapatot működtető FC Ajka Kft. korábbi ügyvezetője – számolt be róla a veol.hu megyei portál.

A megyei portál információi szerint Geri Gyula péntek délután rosszul lett és a helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.

Geri Gyula közel egy évtizeden át szolgálta Ajka város sportéletét, elkötelezettsége és munkabírása meghatározó volt a helyi közösség számára. Irányítása alatt az FC Ajka stabil, fejlődő klubként vált ismertté a hazai labdarúgásban, és több emlékezetes sikert is elkönyvelhetett.

A 2018–2019-es idényben bajnoki címet szerzett a a csapat az NB III-ban, ezzel kivívta a feljutást a másodosztályba. Ez a siker mérföldkő volt a klub életében, amely hosszú távra megalapozta az egyesület szakmai stabilitását. A fejlődés nem torpant meg, a 2022–2023-as idényben az FC Ajka fennállásának legjobb eredményét érte el, amikor a másodosztályú bajnokság harmadik helyén végzett. A kimagasló teljesítmény mögött tudatos építkezés, következetes munka és a vezetőség – élén Geri Gyulával – áldozatos tevékenysége állt.

A futball mellett ügyvezető elnöke volt a KK Ajka kézilabdaklubnak is. Itt is ugyanazzal az elhivatottsággal dolgozott a sportág és a helyi közösség fejlődéséért, mint a futball területén.

 

