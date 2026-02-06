Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt Vásáry Tamás zongoraművész

2026.02.06. 18:57
Vásáry Tamás (1933–2026) (Fotó: MTI / Cseke Csilla)
Vásáry Tamás (1933-2026)
Életének 93. évében, csütörtökön éjjel elhunyt Vásáry Tamás, a nemzet művésze, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester, a Szent István Rend birtokosa a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja – közölte a köztestület pénteken az MTI-vel.

 

Vásáry Tamás 1933. augusztus 11-én született Debrecenben. Zenei csodagyerekként indult pályája: már gyermekkorában rendszeresen adott zongorakoncerteket. Hatévesen, bár még korhatár alatt volt, Liszt II. rapszódiájának eljátszásával nyert felvételt a debreceni Zenedébe. Első nyilvános koncertje egy Mozart-emlékest volt nyolcéves korában. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zongora tanszékén 1953-ban szerezte meg művészdiplomáját. Kodály Zoltán meghatározó szerepet játszott életében, különösen a szülei kitelepítése után, de gyerekként tőle tanulta a gyorsúszáshoz szükséges lábtempót – derült ki lapunk Hosszabbítás mellékletének adott 2018-as interjújából. Ugyanebben az interjúban Vásáry elárulta azt is, hogy a negyvenes évek végén még szenvedélyesen asztaliteniszezett, nagy áhítattal figyelte a tenyerest és a fonákot is remekül ütő sokszoros világbajnok Sidó Ferenc játékát. 

„Emlékszem egy pesti viadalra már Barna Viktor leszálló ágában, amikor két védekező stílusú játékos, a csapatban vb-győztes magyar Soós Ferenc és az akkor már angol Richard Bergmann játszotta a döntőt. Elpötyögtek jó hosszú ideig. A később az ázsiaiak által meghonosított villámgyors játékstílus már kevésbé nyerte el a tetszésemet – mondta Vásáry 2018-ban, aki a sportokkal kapcsolatos hitvallásáról is beszélt: – Életem során rengeteg zongoraversenyt játszottam, ennek jó része ugyancsak sport, viszont tudni kell, hogy ugyan mindenben tapasztalható egy általános színvonal emelkedés, de igazi zseni előadó azért nem sok akad. Futballban például ide sorolom a mi Puskás Ferencünket és a brazil Pelét; elmondhatom, hogy Puskás virtuóz tudását volt szerencsém élőben is látni.”

 

