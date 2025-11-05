Gyász: elhunyt Nagy Béla, az olimpiai ötödik magyar íjász
Életének 83. évében elhunyt Nagy Béla olimpiai ötödik íjász – tájékoztatta a Magyar Olimpiai Bizottságot a Magyar Íjászszövetség.
Nagy Béla 1943. július 27-én született Budapesten. A Tipográfia TE versenyzője volt. Az 1972-es müncheni olimpián az íjászok négytávú összetett versenyében 34. lett, 1980-ban Moszkvában az 5.
„Nagy Béla két olimpián (1972, München és 1980, Moszkva), három világbajnokságon és négy Európa-bajnokságon képviselte hazánkat. Évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar íjászatnak. Pályafutása során nemcsak kivételes sporteredményeivel, hanem emberségével, alázatával és közösségépítő munkájával is példát mutatott mindannyiunk számára” – írta a Magyar Íjászszövetség.
A halálát kedden jelentette be a magyar szövetség.
