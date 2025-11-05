Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt Nagy Béla, az olimpiai ötödik magyar íjász

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.05. 10:41
null
Nagy Béla az íjászsport örökös bajnoka volt (Fotó: MTI/Urbán Nándor)
Címkék
olimpia gyász Nagy Béla íjászat
Életének 83. évében elhunyt Nagy Béla olimpiai ötödik íjász – tájékoztatta a Magyar Olimpiai Bizottságot a Magyar Íjászszövetség.

Nagy Béla 1943. július 27-én született Budapesten. A Tipográfia TE versenyzője volt. Az 1972-es müncheni olimpián az íjászok négytávú összetett versenyében 34. lett, 1980-ban Moszkvában az 5.

„Nagy Béla két olimpián (1972, München és 1980, Moszkva), három világbajnokságon és négy Európa-bajnokságon képviselte hazánkat. Évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar íjászatnak. Pályafutása során nemcsak kivételes sporteredményeivel, hanem emberségével, alázatával és közösségépítő munkájával is példát mutatott mindannyiunk számára” írta a Magyar Íjászszövetség.

A halálát kedden jelentette be a magyar szövetség.

Nagy Béla az ötödik helyen zárt a moszkvai olimpián (Fotó: MTI/Németh Ferenc)

 

olimpia gyász Nagy Béla íjászat
Legfrissebb hírek

Gyász: elhunyt Jenei Imre, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya

Magyar válogatott
11 perce

A tragikus körülmények között elhunyt bosnyák edző a szíve miatt vonult vissza játékosként

Minden más foci
15 órája

Los Angeles 2028: új súlycsoportok lesznek súlyemelésben

Egyéb egyéni
21 órája

Tragédia Szerbiában: összeesett a hétfő esti bajnokin a Radnicski 1923 edzője, a kórházban elhunyt

Minden más foci
2025.11.03. 21:32

Elhunyt a legidősebb olimpiai bajnok

Kerékpár
2025.11.03. 08:47

Különleges ötkarikás jubileum

Egyéb egyéni
2025.11.03. 07:52

Meghalt a rúdugrás finn exvilágrekordere

Atlétika
2025.11.01. 11:17

Gyász: a Vasas ökölvívó-szakosztályának elnöke és több családtagja az országot megrázó kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozata

Ökölvívás
2025.10.29. 11:19
Ezek is érdekelhetik