Gyász: a Vasas ökölvívó-szakosztályának elnöke és több családtagja az országot megrázó kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozata

A Vasas SC hivatalos honlapja szerda délelőtt számolt be a sportvezető haláláról.

„Elhunyt Süllős Gyula, klubunk elnökségi tagja, ökölvívó-szakosztályunk elnöke és évtizedes névadó családi támogatója. A Süllős család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas-ökölvívással, elsőként id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget. Süllős Gyula hosszú évek óta a szakosztály elnöke, egyben a Vasas SC elnökségi tagja és aranygyűrűse, aki mindvégig hűségesen segítette és támogatta klubunkat és a boksz-szakosztályt.”

Korábban így vallott elkötelezettségéről:

„Elsősorban édesapám, id. Süllős Gyula öröksége kötelez, ha az ökölvívás segítéséről beszélünk. Máig akkor vagyok a legbüszkébb, amikor lemegyek a Fáy utcai Gedó-terembe, és meglátom édesapám fotóját a falon, akiről mindenki a legnagyobb tisztelettel beszél. Annak pedig nagyon örülök, hogy az immár évtizedekben mérhető partnerségünk alatt a Süllős-név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással…”

A Vasas honlapján arról írtak, hogy Süllős Gyula több családtagjával együtt vesztette életét egy tragikus balesetben.

Először a Blikk számolt be arról, hogy Süllős és családja azon a repülőgépen utazott, amely Kenyában szerencsétlenül járt – ez egybevág a Nemzeti Sport értesüléseivel is. Nyolcan hunytak el, a társaság tagja volt Süllős Gyula anyósa, sógora és az ő gyermeke is. A bulvárlap információi szerin Süllős két gyermeke Magyarországon maradt.

„Gyuszi mondta nekem, hogy megy valamikor Kenyába, de amikor hallottam a szerencsétlenségről, eszembe sem jutott, hogy ők lehetnek az áldozatok. Arra gondoltam, mennyire durva dolog, hogy egy család elmegy nyaralni, végre pihenhetnek, s akkor egy ilyen szörnyű dolog történik velük. De hogy pont Gyusziékkal… A család az utóbbi évtizedben a magyar ökölvívás egyik legnagyobb szponzora volt. Süllősék nemcsak egymagukban tartották el a Vasas ökölvívó-szakosztályát, de egyénileg is támogatottak bokszolókat: Káté Gyuszi és Bacskai Bendzsi sokat köszönhetett nekik. Ahogy a szövetség is. Gyuszi édesapja helyét átvéve vagy egy évtizedig a szövetség alelnöke és nagy támogatója volt, ő finanszírozta a kubai edzőtáborainkat is. Kiváló ember volt, ha valaki segítségre szorult, rá mindig számíthatott. Nyugodtan mondhatom, egyike volt annak a három-négy embernek, akik meghatározó szereplői voltak az életemnek. Nagyon nagy pofon ez a sorstól...” – nyilatkozta a Blikknek Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívók Szövetségének korábbi elnöke.