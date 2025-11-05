Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt Jenei Imre, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya

2025.11.05. 10:51
Jenei Imre 88 éves volt (Fotó: MTI/Oláh Tibor)
Gyászol a magyar és a román labdarúgás is, 88 éves korában elhunyt Jenei Imre, aki mindkét ország válogatottját irányította, valamint 1986-ban BEK-győzelemig vezette a Steaua Bucuresti-et. Szerda reggel, nagyváradi otthonában hunyt el, agyvérzést kapott a beszámolók szerint. Haláláról korábbi klubja, a nagyváradi FC Bihor is beszámolt, illetve Sandu Boc, Jenei Imre közeli barátja is megerősítette a hírt a Gazeta Sporturilor érdeklődésére.

Jenei Imre 1937. március 22-én született az Arad megyei Bélegregyben. Labdarúgó-pályafutását Aradon kezdte, 1955-ben ott mutatkozott be a román élvonalban. 1956-ban Bukarestbe igazolt, ahol előbb a másodosztályú Progresul, majd az élvonalbeli Steaua (az első időkben még CCA) játékosa lett.

A védelem közepén és a középpályán is bevethető Jenei sikeres éveket töltött el Bukarestben, 1969-es távozásáig három bajnokságot és négy Román Kupát nyert. 1959 és 1964 között tizenkétszer volt román válogatott.

1969-ben engedélyt kapott arra, hogy Törökországba szerződjön, két idényt töltött el a másodosztályú Kayserisporban, majd visszavonult. És ezzel elkezdődött egy nagyon eredményes edzői pálya.

Jenei a Steaua második csapatánál kezdett edzősködni, majd 1975-ben átvette az első csapatot. A katonacsapat visszatérő helyszín volt a karrierjében, összesen hat időszakban irányította az egyik legismertebb román klubot.

Harmadik időszakának végén érte el a legnagyobb eredményt, a Bölöni László, Marius Lacatus, Gavril Balint, Victor Piturca, Miodrag Belodedics és Helmut Duckadam nevével fémjelzett Steaua eljutott a BEK-döntőig, Sevillában a Barcelonával csapott össze. A rendes játékidő és a hosszabbítás sem hozott döntést, a tizenegyesrúgások során pedig Duckadam mind a négy barcelonai próbálkozást hárította, így a Steaua első és mindmáig egyetlen román csapatként nemzetközi kupát nyert.

A BEK-DÖNTŐ TIZENEGYESPÁRBAJA

Jenei 1986 őszén távozott a Steauától, átvette a román válogatottat, amely az ő irányításával húsz év után újra kijutott a világbajnokságra, 1990-ben az Írország elleni nyolcaddöntős tizenegyespárbaj jelentette a búcsút. A szakvezető a torna után távozott, Debrecenben volt szaktanácsadó, dolgozott rövid ideig ismét a Steauánál, majd 1991 végén ő lett a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Jenei Imrétől csodát vártak, de első körben azt, hogy vezesse ki a magyar válogatottat az amerikai világbajnokságra. A kapitány jól kezdett, hiszen Ausztriát és a története első mérkőzését vívó Ukrajnát legyőztük, az Anglia elleni és a svédországi vereség sem okozott nagy problémát. Ám az első vb-selejtezőn Izland hatalmas meglepetésre győzni tudott a Népstadionban…

Jenei távozását már akkor megelőlegezték, de a kapitány maradt, és folytatta a munkát. Az ősz nem sikerült rosszul, Luxemburgban nyert a magyar csapat, és bravúrponttal tért haza Görögországból. De már akkor is tudni lehetett, hogy a görögök elleni hazai meccs dönt arról, marad-e esélyünk a folytatásban.

Nem maradt, a később a világbajnokságra történetük során először kijutó görögök egy tizenegyessel nyertek, néhány nappal később Jenei Imre benyújtotta a lemondását, amit az MLSZ végül elfogadott.

Ötödször is átvette a Steauát, majd jött egy újabb magyarországi felkérés, ezúttal Székesfehérvárról. Ám az akkor Parmalat néven futó együttes gyengélkedett, Jeneinek pedig egészségi problémái akadtak, így még az ősszel távozott a csapattól.

Dolgozott még a görög Panioniosznál, Craiovában, ismét a Steauánál, majd rövid ideig irányította a román válogatottat is, a 2000-es Eb után visszavonult az edzősködéstől. 

A szakember Nagyváradon élt, felesége a román színekben világbajnok és kétszeres olimpiai bronzérmes tőrvívó, Gyulai Ilona volt. Jenei Imre élete utolsó éveiben sokat betegeskedett, visszavonultan élt, de a Budapesten a napokban bemutatott, Bölöni Lászlóról készült dokumentumfilm készítői még forgattak vele és meg is szólal a filmben.

Névjegy
Született: 1937. március 22., Bélegregy. Elhunyt: 2025. november 5., Nagyvárad
Klubjai: Flamura Rosie Arad (1955), Progresul Bucuresti (1956), CCA, illetve Steaua Bucuresti (1957–1969), Kayerispor (1969–1971)
Edzőként: Steaua Bucuresti (1975–1978, 1983–1984, 1984–1986, 1991, 1993–1994, 1999), FC Bihor (1978–1979), Targoviste (1981–1982), román szövetségi kapitány (1986–1990, 2000), magyar szövetségi kapitány (1992–1993), Parmalat (1994), Panioniosz (1995–1996), FCU Craiova (1996)
Sikerei játékosként: román bajnok (1959–1960, 1960–1961, 1967–1968), román kupagyőztes (1962, 1966, 1967, 1969)
Sikerei edzőként: román bajnok (1975–1976, 1977–1978, 1984–1985, 1985–1986, 1986–1987, 1993–1994), román kupagyőztes (1976, 1985, 1999), BEK-győztes (1986)

 

 

