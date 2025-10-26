Gyász: elhunyt Bocsák Miklós sportújságíró

Bocsák Miklós 1947. szeptember 20-án született Újpesten, és hosszú, súlyos betegség után 2025. október 23-án hunyt el Budapesten.

Bocsák 1971 és 1978 között a Népsport munkatársa volt, majd a Magyar Ifjúság sportrovatának vezetőjeként dolgozott. 1987 és 1989 között az ÁISH (Állami Ifjúsági és Sporthivatal) sajtófőnöke volt.

Harminchat éve, 1989. január elsejétől a Sport plusz főszerkesztőjeként tevékenykedett, haláláig szerkesztette a hetilapot. Tucatnyi sportkönyvet írt pályafutása során, közöttük olyan emblematikus köteteket, mint a több százezer példányban megjelent Kocsis és Czibor (1983), A Császár és utána a sötétség (1984), a Mundial '86 (1986), a Pszt, jön a totókirály! (1987), a Hozsanna néked régi-új kapitány! (1988), a Futballsztár Erdélyből (1988) és a Vargazoli (1997) is.

A Sport plusz hetilap főszerkesztői feladatait információink szerint Bocsák Miklós végakaratának megfelelően Andics Gábor veszi át. Bocsák Miklós lánya, Klára tulajdonosként vezeti tovább a Sport pluszt megjelentető vállalkozást, és továbbra is szerzője marad a lapnak.

Bocsák Miklós temetéséről később intézkednek.