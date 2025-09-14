Nemzeti Sportrádió

Negyvenhat évesen távozott az angol bokszlegenda

2025.09.14. 13:52
Ricky Hatton (Fotó: Getty Images)
Nagy egyéniséggel lett szegényebb a hivatásos ökölvívás: ma reggel Manchester külvárosában lévő házában holtan találták Ricky Hattont, minden idők egyik legjobb brit bokszolóját – írja a Manchester Evening News.

Negyvenhat évesen elhunyt Ricky Hatton ökölvívó, a kisváltósúly és a váltósúly egykori profi világbajnoka. Az egykori bokszolóra ma reggel találtak rá Manchester külvárosában lévő otthonában – közölte a Manchester Evening News.

„Lakossági bejelentés nyomán a rendőrség kiszállt a hyde-i Bowlacre Roadra, ahol egy negyvenhat éves férfi holtestére bukkantak. Jelenlegi ismereteink szerint az idegenkezűség kizárható” – írta közleményében a manchesteri rendőrség.

A lesújtó hír azután érkezett, hogy a legendás ökölvívó bejelentette: decemberben visszatér a ringbe – írja a manchesteri lap, amely kiemeli: visszavonulása után Hatton komoly pszichés problémákkal, súlyos depresszióval küszködött, összeveszett családjával, többször öngyilkosságot kísérelt meg.

„Többször megpróbáltam megölni magam. Lementem a kocsmába, visszajöttem, kezembe vettem a kést és hisztérikusan sírtam. Volt úgy, hogy napokig nem ittam, de akkor is hazajöttem, bevillant valami, és megint jöttek a rossz gondolatok. A vége mindig ugyanaz volt, akár ittam, akár nem. Végül úgy gondoltam, halálra iszom magam, mert annyira szomorú voltam. Teljesen kisiklott az életem, ittam, innen egyenes út vezetett a drogokhoz. Elvesztettem a kontrollt”mesélte Hatton egy, a BBC-nek adott rádióinterjúban

Ökölvívó pályafutása során Ricky Hatton 48 mérkőzést vívott, ezekből 45-öt nyert meg, volt a WBU, az IBF, a WBA és a WBC világbajnoka is. Utóbbi címét a 43. meccsén, Floyd Mayweather Jr. ellen vesztette el 2007-ben Las Vegasban, ekkor kapott ki először hivatásos bokszolóként. Két újabb győztes címmérkőzés után, két évvel később Manny Pacquiaótól kapott ki ugyancsak Las Vegasban. Utolsó összecsapásán, 2012-ben az ukrán Vjacseszlav Szencsenko győzte le kiütéssel.

Sascha Lord, a The Times újságírója X-bejegyzésben a következőképp búcsúzott Hattontól: „Nyugodj békében, Ricky Hatton. Kedves óriás és abszolút legenda.”

 

 

 

