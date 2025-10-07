Nemzeti Sportrádió

Elhunyt Bacsó István, a női labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya

2025.10.07. 13:10
Bacsó István (középen) 91 éves volt (Fotó: MLSZ.hu)
Bacsó István gyász MLSZ
Kilencvenegy éves korában elhunyt Bacsó István, a magyar női labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya.

A magyar szövetség honlapja alapján Bacsó tanított a Testnevelési Főiskolán, dolgozott a KSI-ben, pályaedzőként pedig tevékenykedett a Bp. Honvéd, a Vasas SC és a BVSC férficsapatánál is. A férfiválogatottnál több időszakban – például Kovács Ferenc, majd Mészöly Kálmán szövetségi kapitányi korszakában – is másodedző volt. Az élvonalban a Tatabányai Bányászt és a III. Kerületi TTVE-t irányította vezetőedzőként.

A női válogatottat 1997 és 2004 között 43 mérkőzésen vezette, ami az időtartamot tekintve hazai rekord.

 

