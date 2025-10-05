Meghalt számos futballklub megmentője, Milan Mandarics

Milan Mandarics 1999-ben vásárolta meg a csődközeli Portsmouthot, amelyet sikeresen stabilizált, és Harry Redknapp irányításával 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett a Championshipben. 2006-ban adta el a klubot. Ezt követően 2007-ben 6 millió fontért vette meg a Leicester Cityt, amely az ő idején esett ki a harmadosztályba, majd azonnal vissza is jutott. 2010-ben 40 millió fontért adta tovább a klubot a thai Vicsaj Szivatthanaprapha tulajdonosnak. Még abban az évben 1 fontért átvette az adósságokkal küzdő Sheffield Wednesdayt, amelyet 2012-ben feljuttatott a Championshipbe, majd 2015-ben adta el a thaiföldi Dejfon Csanszirinek 37,5 millió fontért.

A klubok, amelyeket korábban irányított, sorra fejezték ki részvétüket. A Portsmouth „mély gyászáról” számolt be, a Leicester „szenvedélyes és karizmatikus” vezetőként emlékezett rá, míg a Sheffield Wednesday azt hangsúlyozta: Mandarics megmentette a klubot a nehéz időszakban, új reményt hozva a Hillsborough Stadionba.



Mandarics pályafutása Újvidéken indult, ahol 21 évesen átvette apja gépgyárát, majd Svájcba, később az Amerikai Egyesült Államokba költözött. Itt számítógép-alkatrészekkel és elektronikai céggel alapozta meg vagyonát, majd futballba fektetett: a San Jose Earthquakes profi csapatot vezette, később a belga Charleroi-t és a francia Nice-t birtokolta.

Az angol futballban Mr. Fixit néven emlegették, mivel rendre válságban lévő klubokat vett át, stabilizált, majd értékesített. Bár többször is botrányok árnyékolták pályafutását – többek között Harry Redknapp-pel közösen álltak bíróság elé adóelkerülés vádjával, amely alól 2012-ben felmentették –, Mandaricsot széles körben tisztelték futballszenvedélyéért és vezetői bátorságáért.

Családja közleményében úgy fogalmazott: „A futball iránti szeretetét csak családja iránti szeretete múlta felül. Két lánya és három unokája gyászolja.”