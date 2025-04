A 39 éves középpályás Károlyvárosban (Karlovac) vesztette életét egy négy kocsit érintő szerencsétlenségben, melyben egy további ember meghalt, a Pokrivaccal együtt utazó – és szintén a negyedosztálybeli NK Vojnicot erősítő – három futballista közül kettőt életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.

Pokrivac pályafutása során játszott a Dinamo Zagrebben, az AS Monacóban és a Red Bull Salzburgban is. Szerepet kapott a 2008-as Európa-bajnokságon is.