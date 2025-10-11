Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt a román válogatott labdarúgó, aki Magyarországon is edzősködött

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.11. 16:14
Címkék
Flavius Domide gyász UTA Arad Románia
Gyászol a román futball, 79 éves korában elhunyt az 1970-es világbajnokságon is szereplő Flavius Domide.
(Fotó: UTA Arad)

Flavius Domide 1946. május 7-én született Aradon, és teljes labdarúgó-pályafutását a városban töltötte. 1959-től 20 évig az UTA Arad játékosa volt, majd egy idényre átigazolt a kisebbik aradi csapathoz, a Vagonulhoz.

A támadó 1968 és 1972 között 19 meccsen háromszor volt eredményes a válogatottban, szerepelt az 1970-es világbajnokságon is. Klubszinten két bajnoki címet nyert az UTA-val: az 1968–1969-es és az 1969–1970-es idényben végzett első helyen a csapat. A Vagonullal harmadosztályú bajnokságot nyert 1979–1980-ban.

Domide a pályafutása befejezése után edzősködött, elsősorban Aradon, de tett egy rövid kitérőt Békéscsabán, ahol Pásztor József segítője volt az 1991–1992-es másodosztályú idényben. Utoljára 1999-ben vállalt edzői munkát, a temesvári Politechnicát edzette.

Domide haláláról szombat délután számolt be egykori klubja, az UTA Arad.

 

 

Flavius Domide gyász UTA Arad Románia
Legfrissebb hírek

Sándor György Mezey Györgyről: „Talpig úriember volt, ízig-vérig profi”

Magyar válogatott
2025.10.08. 20:35

Fehérváron gyertyagyújtással emlékeznek Mezey Györgyre

Labdarúgó NB II
2025.10.08. 15:25

Nem volt hagyományos edző – a hagyományokra esküdve sem

Magyar válogatott
2025.10.08. 12:00

Mezey György: Túl hamar jutottunk ki Mexikóba – az utolsó interjú

Magyar válogatott
2025.10.08. 11:43

Volt csapatai mellett a miniszterelnök és közéleti szereplők is megemlékeztek Mezey Györgyről

Labdarúgó NB I
2025.10.08. 09:26

Gyász: elhunyt Mezey György korábbi szövetségi kapitány

Magyar válogatott
2025.10.08. 07:51

Gyászszertartáson búcsúztatták Zsengellér Zsoltot – képek

Magyar válogatott
2025.10.07. 19:46

Elhunyt Bacsó István, a női labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya

Magyar válogatott
2025.10.07. 13:10
Ezek is érdekelhetik