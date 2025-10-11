Gyász: elhunyt a román válogatott labdarúgó, aki Magyarországon is edzősködött

(Fotó: UTA Arad)

Flavius Domide 1946. május 7-én született Aradon, és teljes labdarúgó-pályafutását a városban töltötte. 1959-től 20 évig az UTA Arad játékosa volt, majd egy idényre átigazolt a kisebbik aradi csapathoz, a Vagonulhoz.

A támadó 1968 és 1972 között 19 meccsen háromszor volt eredményes a válogatottban, szerepelt az 1970-es világbajnokságon is. Klubszinten két bajnoki címet nyert az UTA-val: az 1968–1969-es és az 1969–1970-es idényben végzett első helyen a csapat. A Vagonullal harmadosztályú bajnokságot nyert 1979–1980-ban.

Domide a pályafutása befejezése után edzősködött, elsősorban Aradon, de tett egy rövid kitérőt Békéscsabán, ahol Pásztor József segítője volt az 1991–1992-es másodosztályú idényben. Utoljára 1999-ben vállalt edzői munkát, a temesvári Politechnicát edzette.

Domide haláláról szombat délután számolt be egykori klubja, az UTA Arad.