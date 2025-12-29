Gyász: elhunyt a négyszeres bajnok röplabdázó
Családja tájékoztatása és a Csepeli Hírmondóban megjelentek szerint életének 87. évében, hosszan tartó betegség után, 2025. december 27-én Budapesten elhunyt Csík László, a Csepel SC négyszeres magyar bajnok (1968, 1969, 1970, 1973) és négyszeres MNK-győztes (1969, 1970, 1971, 1972) NB I-es röplabdacsapatának egykori kiváló, válogatott kerettag játékosa.
Pályafutását befejezve elvégezte a TF edzői szakát és a Csepel SC utánpótlás-szakágvezetőjeként tevékenykedett húsz éven át. Nyilvános búcsúztatásáról később adnak felvilágosítást.
