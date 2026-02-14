Téli olimpia: a norvég gyorskorcsolyás aranyérmest elkülönítették társaitól

A világbajnoki címvédő, tavaly összetett Európa-bajnok sportolót azután különítették el, hogy előbb ötkarikás csúccsal vasárnap megnyerte a férfiak 5000 méteres számát, majd pénteken hetedik lett 10 ezer méteren.

„Várnunk kell a gyógyulására, még nem tudjuk, mennyire súlyos a helyzet. El lehet fáradni egy versenyen, de ez valami más volt” – idézte a lap Bjarne Rikkje vezetőedző szavait, aki a 23 éves gyorskorcsolyázó pénteki gyengélkedése után nyilatkozott.

Eitremnek a milánói az első olimpiai érme, tavalyi világbajnoki címe előtt 2024-ben bronzérmes volt 5000 méteren, amely távon ő tartja a világcsúcsot. A tavalyelőtti vb-n ezüstöt is nyert csapatversenyben, emellett kétszeres Európa-bajnok.