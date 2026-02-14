Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: a norvég gyorskorcsolyás aranyérmest elkülönítették társaitól

MTI, N. T.MTI, N. T.
2026.02.14. 12:18
Sander Eitremet el kellett különíteni (Fotó: AFP)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Sander Eitrem gyorskorcsolya
A milánói téli olimpián a norvég gyorskorcsolyázó olimpiai bajnok Sander Eitremet el kellett különíteni válogatottbeli társaitól, miután súlyos megfázásos tüneteket produkált – írta a Verdens Gang.

 

A világbajnoki címvédő, tavaly összetett Európa-bajnok sportolót azután különítették el, hogy előbb ötkarikás csúccsal vasárnap megnyerte a férfiak 5000 méteres számát, majd pénteken hetedik lett 10 ezer méteren.

„Várnunk kell a gyógyulására, még nem tudjuk, mennyire súlyos a helyzet. El lehet fáradni egy versenyen, de ez valami más volt”idézte a lap Bjarne Rikkje vezetőedző szavait, aki a 23 éves gyorskorcsolyázó pénteki gyengélkedése után nyilatkozott.

Eitremnek a milánói az első olimpiai érme, tavalyi világbajnoki címe előtt 2024-ben bronzérmes volt 5000 méteren, amely távon ő tartja a világcsúcsot. A tavalyelőtti vb-n ezüstöt is nyert csapatversenyben, emellett kétszeres Európa-bajnok.

Téli olimpia 2026
2026.02.08. 17:55

Olimpiai csúccsal lett aranyérmes a norvég gyorskorcsolyázó

Az ezüstérmet cseh, a bronzot olasz versenyző nyakába akasztották.

 

 

